Доход госбюджета-2021

За период с января по декабрь 2021 года в общий фонд поступило 1,084 триллиона гривен. Дефицит за этот период – 166,8 миллиарда гривен при росписи на отчетный период в сумме 220,9 миллиарда гривен

За 2021 год – чуть более 1,08 триллиона гривен.

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Поступления в бюджет в 2021 году от:

Государственной налоговой службы (ГНС) – 614,4 миллиарда гривен, исполнение составило 103,1%, или план перевыполнен на 18,4 миллиарда гривен;

Государственной таможенной службы – 409,3 миллиарда гривен (103,2%, или +12,6 миллиарда гривен) из которых 380,3 миллиарда гривен поступило в виде налога на добавленную стоимость, а 26,6 миллиарда гривен – ввозной пошлины;

Единого социального взноса (ЕСВ) – 349 миллиардов гривен, что на 10,7 миллиарда гривен превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период (38,6 миллиарда гривен поступило в декабре).

План по расходам

Расходы по общему фонду государственного бюджета составили 1,258 триллиона гривен или 98,4% от росписи на отчетный период.

Напомним , что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в течение января – ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнили на 4,4%. Больше об этом читайте здесь.

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала