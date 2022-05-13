Договоренность будет, – Боррель о нефтяном эмбарго против России

Евросоюз уже неделями обсуждает нефтяное эмбарго. Несмотря на блокировку со стороны Венгрии, его могут принять.

В этом убежден высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель . ЕС продолжает работать над согласованием шестого пакета санкций.

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В понедельник (16 мая – 24 канал) министры иностранных дел будут рассматривать этот вопрос, и я сделаю новый политический толчок для договоренности. Я уверен, договоренность у нас будет. Нам нужна эта договоренность, и она у нас будет. Ибо нам нужно избавиться от нефтяной зависимости от России,

– подчеркнул Боррель.

Он добавил, что для договоренности следует понимать обстоятельства каждой из 27 стран-членов Евросоюза. При этом он подчеркнул, что если послы ЕС не договорятся, министры должны дать политический толчок к этому.

Что известно о нефтяном эмбарго: главное

Евросоюз подготовил 6 пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго против России.

Речь шла об отказе от российской нефти в течение 6 месяцев и отказе от нефтепродуктов страны-агрессора в течение 8 месяцев.

Но не все страны готовы избавляться от своей энергозависимости.

Чтобы принять нефтяное эмбарго в каком-либо виде, ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.

Но даже от такого предложения отказалась Венгрия. Наша соседка требует не распространять эмбарго на трубопроводную нефть или дотацию от ЕС.

В настоящее время несколько стран в ЕС предложили отложить нефтяное эмбарго, чтобы принять все другие санкции из шестого пакета.

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