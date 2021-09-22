"Добыча газа за 1 гривну": Витренко опроверг слова исполнительного директора "Нафтогаза"

Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" больше тратит на добыче газа, чем зарабатывает. Мол, "Нафтогаз" вынужден покрывать разницу за счет транзита или кредитов.

Так Юрий Витренко прокомментировал слова главного исполнительного директора по трансформации "Нафтогаз Украины" Отто Арнольда Ватерландера о стоимости добычи. Тот заявил, что кубометр добытого газа стоит 1 гривну.

Между тем Витренко останется: СМИ говорят, что почти все управление "Нафтогаза" могут уволить

"Нафтогаз" не зарабатывает на добыче

Слова Ватерландера Юрий Витренко назвал ложными, а его самого – "непрофессиональным и обиженным работником "Нафтогаза". На самом деле, по словам главы газовой компании, на практике "Нафтогаз" не зарабатывает, а тратит на добыче.

Правда заключается в том, что Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа. Разница традиционно покрывалась за счет прежде всего поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов,

– написал глава "Нафтогаза".

Как анонсировал Витренко, актуальные цифры по себестоимости газа будут раскрыты в отчете за первое полугодие. Его подготовку должны завершить в ближайшее время, а документ подтвердят международные аудиторы.

"Добыча газа за 1 гривну"

В своем интервью Отто Ватерландер заявил, что добыча газа стоит "Найтогазу" около 1 гривны за кубический метр. Это при том, что цена продажи составляет 7 гривен за кубометр украинским хозяйствам и предприятиям.

Пресс-служба "Нафтогаза" вскоре опровергла это заявление, назвав его некорректным.

В частности, не соответствуют действительности утверждения господина Ватерландера касательно себестоимости производства газа. Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно,

– отметили в "Нафтогазе".

Рынок газа в Украине: последние новости

Цена на газ в Европе 9 сентября побила исторический максимум и достигла отметки 700 долларов за тысячу кубометров. Основным драйвером цен на газ в Европе являются не объективные экономические факторы, а агрессивные действия "Газпрома".

Польский премьер Матеуш Моравецкий предложил добывать газ на Западе Украины. Все, чтобы быть менее зависимыми от России.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" сказал, что цена газа, поставляемого населению будет расти. Люди будут платить 7 гривен 99 копеек за кубометр.

Впрочем, в "Нафтогазе" сообщали, что старт отопительного сезона под угрозой, поскольку есть низкая активность производителей тепла по заключению 3-летних соглашений на закупку газа.

Полный текст публикации Юрия Витренко

К сожалению, как и ожидалось, на данный момент раскручиваются ложные слова непрофессионального и обиженного работника Нафтогаза, что себестоимость добычи составляет 1 грн за кубометр.

И сейчас это будут использовать популисты из всех лагерей, что, мол, наживаются на "народном" газе.

Правда заключается в том, что Нафтогаз систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа. Разница традиционно покрывалась за счет прежде всего поступлений от транзита или финансировалась за счет кредитов.

Даже в бухгалтерской отчетности операционная себестоимость в разы выше. А операционная себестоимость – это не полная себестоимость, это только часть.

Самые актуальные цифры по себестоимости будут раскрыты с публикацией отчетности за первое полугодие, подготовку которой должны завершить в ближайшее время, и затем она должна быть подтверждена международными аудиторами.

Также правда заключается в том, что Нафтогаз заблаговременно заключил договоры на реализацию газа для нужд населения по фиксированной на год оптовой цене, преимущественно на уровне 7,4 грн, в то время как спотовые (суточные, месячные и т.д.) рыночные цены пока достигают 30 грн за кубометр. Мы делаем максимум возможного для обеспечения финансовой устойчивости всей цепи поставок газа – от разведки до конечного потребителя. Поэтому Нафтогаз не наживается на "народном" газе.

Нафтогаз как национальная компания ответственно относится к обеспечению населения природным газом, что означает качество покрытия текущей себестоимости добычи, так и капиталовложения в будущую добычу газа.

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