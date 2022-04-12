Об этом в своем обращении к Литве заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 канал.

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Евросоюз обсуждает шестой, я подчеркиваю, уже шестой пакет санкций против России за войну, невиданную со времен Второй мировой войны. И до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что даже массовые убийства в Буче и других городах, депортация людей и сознательное разрушение мирных городов российскими ракетами и авиабомбами не убедили все страны ЕС. Некоторые даже не хотят хотя бы существенно ограничить покупку российских энергоносителей.

Россия уверена в безнаказанности

Страна-агрессорка убеждена, что мир не откажется от торговли с ней, от ее энергоносителей, территории для транзита и большого рынка. А потому совершает свои преступления против мирных украинцев.

Россияне уверены в безнаказанности, уверены, что могут сделать так, что мир это им забудет, что Европа им это забудет.

– подчеркнул Зеленский.

В своем обращении Зеленский поблагодарил Литву за ее принципиальность и соблюдение европейских ценностей. Если бы все в Европе были такими, как Литва, Россия не могла бы надеяться, что все это сойдет ей с рук, сказал президент.

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