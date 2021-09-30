Такое обещание во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте украинцам дал Владимир Зеленский.

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Тарифы на коммунальные услуги пока не будут повышать

До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться,

– заявил глава государства.

По словам Зеленского, тарифы на коммунальные услуги не будут расти, несмотря на "рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров".

Президент уточнил, что фиксация тарифов стала возможной благодаря совместной работе Кабинета Министров, "Нафтогаза", а также Ассоциации городов Украины. Она дала возможность 30 сентября подписать меморандум о фиксации тарифов на тепло и на горячую воду.

Поддержка государством общин

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что представители местной власти в пределах меморандума обязаны не повышать тарифы, зато центральная власть гарантирует им бесперебойность поставок газа в течение всего отопительного сезона.

Государство будет финансово поддерживать расходы общин на тепло. С четвертого квартала 2021 года начнут выплачивать соответствующую субвенцию.

В местные бюджеты дополнительно планируют передать 4% налога на доходы физических лиц (не менее 11 миллиардов гривен), за ними сохранят и 13,44% акциза с горючего.

Правительство подставляет плечо и финансовый ресурс для сохранения неизменности тарифов и модернизации собственной системы ЖКХ,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, государство пообещало выплатить 30 миллиардов гривен долга перед ТКЭ за разницу в тарифах, которая накопилась после 2016 года.