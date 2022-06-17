До конца октября предпосылок нет, – Минагрополитики о росте цен на овощи и фрукты

В Украине близится сезон сбора урожая. Поэтому овощи и фрукты могут подешеветь, если не будет роста стоимости топлива и других факторов, влияющих на цену.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Также он рассказал о ситуации с заблокированными украинскими портами и действиях государства, если оно не сможет продать зерно за границу.

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Украина пытается разблокировать порты

Высоцкий отметил, что украинское руководство совместно с ООН продолжает работать над возобновлением транспортировки зерна через морские пути. Это важный и нужный вопрос, ведь без моря наше государство не сможет реализовать весь экспортный потенциал.

Понятно, что для этого нужно иметь несколько факторов: это достаточно противокорабельного оружия, и обеспечено гарантированное военное сопровождение. Потому продолжается работа в этом направлении. Когда будут конечные согласованные Украиной детали, можем сообщить,

– добавил заместитель министра.

Он отметил, что есть много факторов, которые не позволяют оценить, как быстро можно разминировать побережье.

"Это будет зависеть от того, на каком этапе будет война. Наша победа – это совсем другая скорость. Если продолжение боевых действий, это другие риски. Поэтому все будет варьироваться от внешних факторов. Механизмы есть и достаточно быстрое разминирование, и наоборот. Поэтому горизонт трудно определить ", – добавил чиновник.

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Цены на овощи и фрукты не должны вырасти

В то же время Украина уже готовит дополнительные мощности для хранения, чтобы в случае отсутствия экспорта через порты была возможность хранить и остатки прошлого года, и новый урожай, который уже через месяц будут активно собирать.

"Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10 – 15 миллионов тонн. Поэтому сейчас как план Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн, – заметил Высоцкий.

Замминистра добавил, что всего в Украине есть тысячи элеваторных мощностей. Они распределены по всей территории страны.

Что касается цен на сельскохозяйственную продукцию, то есть элемент сезонности. Если мы говорим о группе садоводства – овощи, плоды, ягоды, – то мы приближаемся к сезону несколько меньших цен. Приближается сбор урожая. Как минимум к концу октября предпосылок для роста цен нет. Аналогично классически в этот период также увеличиваются надои коров и дешевеет молочная продукция", – отметил Высоцкий.

Он подытожил, что сугубо с точки зрения аграрного цикла предпосылок для повышения цен пока нет, если не будет макровызовов – рост стоимости горючего или других факторов, которые могут влиять на цену.

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