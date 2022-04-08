Согласно прогнозу фонда "Центр стратегических разработок", в зоне риска в РФ около 2 миллионов рабочих мест. Об этом сообщает издание Bloomberg.
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Профессор НГУ "Высшая школа экономики", доктор экономических наук Евгений Гонтмахер указал: "Это напоминает начало 90-х, когда в России закрывались заводы".
Отмечается, что кризис на рынке труда будет развиваться постепенно:
- вместо увольнений могут начать сокращать зарплаты;
- переводить работников на неполный рабочий день;
- отправлять людей в неоплачиваемый отпуск.
Открытые увольнения могут оказаться повсеместными только тогда, когда санкции будут восприниматься как долгосрочные. В результате рост безработицы может быть постепенным, а пик ниже, чем можно было бы ожидать для экономического шока такого масштаба.
– считает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Интересно, что в марте количество новых вакансий сократилось на 20% по сравнению с февралем, а наибольшее резкое снижение пришлось на Москву и Санкт-Петербург.