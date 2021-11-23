Об этом в программе "Первые лица" Елены Трибушной на 24 канале рассказал советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Такого уровня ВВП в Украине не было с 1991 года.

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Устенко отметил, что при этом государство не контролирует часть территории на Востоке и оккупированный Крым.

Фактически в конце этого года мы будем иметь исторический максимум за все годы нашей независимости. Олег Устенко Советник президента по экономическим вопросам

По словам советника Зеленского, уровень ВВП Украины сейчас мог бы находиться на уровне не менее 400 миллиардов долларов, если бы у нас было такое же развитие, как в других странах.

Например, польская экономика в течение 1997 – 2018 годов выросла вдвое, тогда как украинская за этот же период увеличилась на 20%.

Несмотря на это, сейчас борьба с олигархической системой в Украине является одной из главных задач, без решения которой государство не сможет двигаться к тем стандартам, которые считают нормальными в мире.

Справка. ВВП – внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны

Полное интервью с Олегом Устенко смотрите 24 ноября в 16:00 на 24 канале. Не пропустите!

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