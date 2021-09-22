Благодаря этому законопроекту поступления в бюджет могут составить около 9 миллиардов. Эти деньги будут использовать для ремонта дорог.

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Детали законопроекта

Если Верховная Рада поддержит этот законопроект, то украинские дороги общего пользования станут платными для грузовиков, вес которых составляет 12 тонн и более. Исключением будут автобусы.

Проект закона предлагает правительству установить тариф и порядок взыскания средств. По предварительным данным, стоимость проезда грузовика по дороге общего пользования будет колебаться в пределах 1 – 3 гривны за километр, которые будут платить водители транспортных средств.

Перечень дорог, на которых будет платный проезд, будут пересматривать 1 июля ежегодно.

Все вырученные средства пойдут на финансирование строительства, реконструкции и содержания дорог.

Обратите внимание! В Украине ранее анонсировали строительство платных автобанов на средства частных инвесторов. Ориентировочная стоимость проезда на новых дорогах составит от 0,73 до 4,22 гривны.