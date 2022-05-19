До 600 миллионов долларов: Япония вдвое увеличит кредитную помощь для Украины, – СМИ

Япония решила вдвое увеличить кредитную помощь Украине. Кроме уже подписанного займа на 300 миллионов долларов, наше государство получит еще 300 миллионов на гуманитарные нужды.

Ожидается, что о выделении дополнительных средств для Украины премьер-министр островной страны Кисида Фумио официально объявит на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом в понедельник, 23 мая. Об этом сообщил общественный вещатель Японии NHK со ссылкой на решение правительства страны.

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Япония вдвое увеличивает финансовый заем для Украины

Отмечается, что японское правительство с самого начала полномасштабного вторжения России 24 февраля поддерживает Украину и ее союзников финансово и гуманитарно. Власти страны постоянно рассматривают возможности предоставления нашему государству большей помощи.

Ранее Япония подписала с Украиной соглашение на заем в размере 300 миллионов долларов, хотя до этого рассматривала сумму всего в 100 миллионов. По последнему решению ее снова увеличат – теперь до 600 миллионов долларов.

К слову, в сообщении японского общественного вещателя также говорится, что глава правительства страны Кисидо Фумио намерен совместно с Джо Байденом подтвердить готовность стран Большой семерки противостоять агрессору – продемонстрировать единство развитых государств мира, продолжить помогать Украине, а также оказывать более мощное давление на Россию путем внедрения имеет новые экономические санкции.

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