Дмитрия Сологуба уволили с должности заместителя главы НБУ

Совет Нацбанка 23 июня согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя председателя. Дело в том, что 10 июля истечет срок его полномочий.

Соответствующее решение приняли на заседание Совета НБУ. Последним днем срока полномочий Сологуба в должности заместителя будет 12 июля поскольку 10 июля – выходной.

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Что известно о работе Сологуба в НБУ

Сологуб отвечал за работу блока "Монетарная стабильность".

Туда входили Департаменты монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, финансовой стабильности, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управления европейской интеграции и международных программ.

К слову, заместителем главы НБУ чиновник был с марта 2015 года.

Чиновник останется в должности, пока не назначат нового заместителя. Сейчас НБУ ищет замену.

Что Сологуб будет делать дальше

Мужчина рассказал, что продолжит работу в МВФ, сообщает Liga.net однако его деятельность не будет пересекаться с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков,

– сказал Сологуб.