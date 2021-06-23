Соответствующее решение приняли на заседание Совета НБУ. Последним днем срока полномочий Сологуба в должности заместителя будет 12 июля поскольку 10 июля – выходной.

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Что известно о работе Сологуба в НБУ

  • Сологуб отвечал за работу блока "Монетарная стабильность".
  • Туда входили Департаменты монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, финансовой стабильности, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управления европейской интеграции и международных программ.
  • К слову, заместителем главы НБУ чиновник был с марта 2015 года.

Чиновник останется в должности, пока не назначат нового заместителя. Сейчас НБУ ищет замену.

Что Сологуб будет делать дальше

Мужчина рассказал, что продолжит работу в МВФ, сообщает Liga.net однако его деятельность не будет пересекаться с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков,
 –  сказал Сологуб.