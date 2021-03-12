Бизнес-стратегия НАК "Нафтогаз" финансируется за счет собственных средств до 2025 года. Однако в компании подчеркнули, для ее реализации крайне важен выпуск еврооблигаций.

Об этом в интервью сообщила председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. Успех выпуска еврооблигаций зависит от политической стабильности в Украине. Инвесторы должны быть уверены, что им дадут заработать деньги и погасить облигации.

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Для инвесторов нужно создать условия

Выпуск еврооблигаций имеет критическое значение для внедрения стратегии. Что означает, что нужны также условия, которые позволят инвесторам принять решение инвестировать в нас,

– сказала Споттисвуд.

Споттисвуд надеется, что правительство будет оставлять часть прибыли компании, чтобы использовать ее на реализацию стратегии. Однако в "Нафтогазе" отметили, что у них есть и альтернативные планы.

"Нафтогаз" хочет оставить часть прибыли для инвестиций

Это на случай, если мы не сможем оставить часть прибыли для инвестиций. И если мы не сможем выпустить бонды, то очевидно, что невозможно инвестировать деньги, которых у нас не будет,

– сказала Споттисвуд.

Если правительство оставит цены на газ для домохозяйств ограниченными, говорит председатель наблюдательного совета, такое решение может разрушить возможности для инвестиций НАК "Нафтогаз".

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Стратегия НАК "Нафтогаза" – динамичный документ

Стратегия НАК "Нафтогаз" – это динамичный документ. В частности, компания взяла на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Также есть планы по зеленой энергетики. Сейчас определяют направления, целесообразные для НАК.

Например, неизвестно, будем ли мы серьезно двигаться в направлении солнечной энергетики. Мы можем, но это не является 100% задачей, потому что там есть другие, более подходящие инвесторы. Солнечная энергетика не относится к нашим сильных сторон. А вот водородная – наоборот,

– пояснила Споттисвуд.

Еще одно интересное направление – производство биогаза – благодаря мощному агропромышленному комплексу с большим количеством отходов.