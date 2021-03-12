Для "Нафтогаза" критически важный выпуск еврооблигаций, – председатель наблюдательного совета
Бизнес-стратегия НАК "Нафтогаз" финансируется за счет собственных средств до 2025 года. Однако в компании подчеркнули, для ее реализации крайне важен выпуск еврооблигаций.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом в интервью сообщила председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. Успех выпуска еврооблигаций зависит от политической стабильности в Украине. Инвесторы должны быть уверены, что им дадут заработать деньги и погасить облигации.
Читайте также Реализация стратегии "Нафтогаза" наполнит госбюджет на сумму более 360 млрд грн, – Коболев
Для инвесторов нужно создать условия
Выпуск еврооблигаций имеет критическое значение для внедрения стратегии. Что означает, что нужны также условия, которые позволят инвесторам принять решение инвестировать в нас,
– сказала Споттисвуд.
Споттисвуд надеется, что правительство будет оставлять часть прибыли компании, чтобы использовать ее на реализацию стратегии. Однако в "Нафтогазе" отметили, что у них есть и альтернативные планы.
"Нафтогаз" хочет оставить часть прибыли для инвестиций
Это на случай, если мы не сможем оставить часть прибыли для инвестиций. И если мы не сможем выпустить бонды, то очевидно, что невозможно инвестировать деньги, которых у нас не будет,
– сказала Споттисвуд.
Если правительство оставит цены на газ для домохозяйств ограниченными, говорит председатель наблюдательного совета, такое решение может разрушить возможности для инвестиций НАК "Нафтогаз".
К теме Газ по 6,99: негативные последствия и риски рынка
Стратегия НАК "Нафтогаза" – динамичный документ
Стратегия НАК "Нафтогаз" – это динамичный документ. В частности, компания взяла на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Также есть планы по зеленой энергетики. Сейчас определяют направления, целесообразные для НАК.
Например, неизвестно, будем ли мы серьезно двигаться в направлении солнечной энергетики. Мы можем, но это не является 100% задачей, потому что там есть другие, более подходящие инвесторы. Солнечная энергетика не относится к нашим сильных сторон. А вот водородная – наоборот,
– пояснила Споттисвуд.
Еще одно интересное направление – производство биогаза – благодаря мощному агропромышленному комплексу с большим количеством отходов.
В чем заключается бизнес-стратегия НАК "Нафтогаз"?Документ предусматривает направления деятельности до 2025 года. В частности, говорится о возвращении группе позиции крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа Украины. Долю поставок газа бытовым потребителям хотят увеличить с 7% до 35%. Также запланирован выход на рынки электроэнергии и тепла.
Поделиться новостью