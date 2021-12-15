Для избежания дефолта: США повысили долговой потолок на 2,5 триллиона долларов

Палата Представителей повысила на 2,5 триллиона долларов долговой потолок. К такому шагу прибегли, чтобы избежать невыплат по займам.

Документ 14 декабря поддержали в Сенате. За него проголосовали только представители демократической партии.

Ранее Байден повысил максимум госдолга США на полтриллиона долларов

США повысили долговой потолок

Палата Представителей согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка. За такое решение свой голос отдали 221 человек, "против" – 209. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Что такое долговой потолок

Это – общая сумма денег, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств: социальных выплат, зарплат военным, обслуживания госдолга и тому подобное.

Причина повышения долгового потолка

Дополнительные 2,5 триллиона долларов позволят стране отсрочить риски неуплаты по своим обязательствам на весь 2022 год. Республиканцы выступили против повышения верхней границы долга. Они убеждены, что увеличивать потолок нужно вместе с сокращением расходов, направленных на уменьшение дефицита бюджета и погашения долга.

Новой верхней границы должно хватить до начала 2023 года. Однако в ноябре 2022 года состоятся выборы в Палату Представителей. Если демократы на них потеряют большинство, то могут попытаться вновь повысить потолок до того, как большинство получат республиканцы.

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Сейчас долг США составляет 28,9 триллиона долларов. Ранее глава Министерства финансов Джанет Йеллен предупреждала, что у правительства могут возникнуть проблемы с выполнением обязательств после 15 декабря.