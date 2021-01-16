Для финансирования накопительных пенсий повысят 2 налога
В Украине хотят сделать накопительные пенсии обязательными. Для этого нужно увеличить 2 налога: ЕСВ и НДФЛ.
Такое мнение озвучила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Об этом сообщает LIGA.net.
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Как изменятся налоги
Единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц возрастут до 24 и 20%, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта. По словам Третьяковой, пока известно, что система будет работать через специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.
Третьякова добавила, что есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании.
Что известно о накопительных пенсиях
- В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой мы переходим от солидарной пенсии до системы добровольных взносов, где каждый украинец будет сам ответственен за свою будущую пенсию.
- Система накопительной пенсии – это переходный этап. Именно на этом этапе украинцы и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную.
- Накопительная пенсия – это когда украинцы делают выплаты на свой индивидуальный счет в негосударственных фондах. При достижении пенсионного возраста, они эти деньги могут получить сразу, частями или ежемесячно пожизненно.
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