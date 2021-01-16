В Украине хотят сделать накопительные пенсии обязательными. Для этого нужно увеличить 2 налога: ЕСВ и НДФЛ.

Такое мнение озвучила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Об этом сообщает LIGA.net.

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Как изменятся налоги

Единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц возрастут до 24 и 20%, поднявшись таким образом на 2 процентных пункта. По словам Третьяковой, пока известно, что система будет работать через специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.

ЕСВ – это единый социальный взнос. То есть именно та часть налогов, которая идет на пенсии. В 2020 году его размер – 22% от зарплаты или минимум 918 гривен 6 копеек.



НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Это общегосударственный налог, взимаемый с доходов. Доля НДФЛ колеблется от 5% до 18% в зависимости от видов дохода.

Третьякова добавила, что есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании.

Что известно о накопительных пенсиях

В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой мы переходим от солидарной пенсии до системы добровольных взносов, где каждый украинец будет сам ответственен за свою будущую пенсию.

до системы добровольных взносов, где каждый украинец будет сам ответственен за свою будущую пенсию. Система накопительной пенсии – это переходный этап. Именно на этом этапе украинцы и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную.

на этом этапе украинцы и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную. Накопительная пенсия – это когда украинцы делают выплаты на свой индивидуальный счет в негосударственных фондах. При достижении пенсионного возраста, они эти деньги могут получить сразу, частями или ежемесячно пожизненно.

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