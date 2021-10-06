Для "Большой стройки": Украина рассчитывает на 1 миллиард инвестиций от Франции

Франция может предоставить Украине дополнительно еще 1 миллиард инвестиций. Эти деньги могут поступить для реализации программы "Большая стройка".

Глава министерства инфраструктуры рассказал, что в этом году Украина и развитие ее инфраструктуры были в фокусе конференции Paris InfraWeek 2021. Об этом министр заявил 6 октября.

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Франция может предоставить Украине еще более миллиарда инвестиций

В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новые направления, которые мы презентовали в эти дни, потенциально добавят еще миллиард инвестиций,

– рассказал министр.

Он также рассказал, что говорится в частности о том, что:

Мининфраструктуры начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion относительно оптимальной модели создания национального авиаперевозчика (результаты представят до конца года);

изучают возможность сотрудничества госпредприятия "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов;

в области железнодорожного транспорта "Укрзализныця" и французская машиностроительная компания Alstom готовятся финализировать контракт для обновления поездов, более быстрых и комфортных путешествий.

Александр Кубраков также заверил, что в течение последних двух лет реализации программы "Большая стройка" продолжается обновление дорог и еще два года понадобится для обновления основной сети дорог, привлекая частные инвестиции и международных партнеров".

В частности, в Париже презентовали проект строительства новой дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно",

– заверил Кубраков.

Министр объяснил, что сейчас в проект вошла компания с частной инициативой. Именно поэтому до конца 2021 года завершают разработку ТЭО (технико-экономического обоснования – 24 канал), и уже в следующем (речь идет о 2022 году – 24 канал) в министерстве ожидают конкурс и старт проекта.

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