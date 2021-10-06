Глава министерства инфраструктуры рассказал, что в этом году Украина и развитие ее инфраструктуры были в фокусе конференции Paris InfraWeek 2021. Об этом министр заявил 6 октября.
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Франция может предоставить Украине еще более миллиарда инвестиций
В 2021 году Украина и Франция подписали Рамочное соглашение общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новые направления, которые мы презентовали в эти дни, потенциально добавят еще миллиард инвестиций,
– рассказал министр.
Он также рассказал, что говорится в частности о том, что:
- Мининфраструктуры начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion относительно оптимальной модели создания национального авиаперевозчика (результаты представят до конца года);
- изучают возможность сотрудничества госпредприятия "Антонов" и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов;
- в области железнодорожного транспорта "Укрзализныця" и французская машиностроительная компания Alstom готовятся финализировать контракт для обновления поездов, более быстрых и комфортных путешествий.
Александр Кубраков также заверил, что в течение последних двух лет реализации программы "Большая стройка" продолжается обновление дорог и еще два года понадобится для обновления основной сети дорог, привлекая частные инвестиции и международных партнеров".
В частности, в Париже презентовали проект строительства новой дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно",
– заверил Кубраков.
Министр объяснил, что сейчас в проект вошла компания с частной инициативой. Именно поэтому до конца 2021 года завершают разработку ТЭО (технико-экономического обоснования – 24 канал), и уже в следующем (речь идет о 2022 году – 24 канал) в министерстве ожидают конкурс и старт проекта.
Последние новости о программе "Большая стройка"
- 24 сентября в Крушельницах во Львовской области открыли мост, который разрушило наводнение в 2008 году. Он является одним из самых длинных в Западной Украине. Его ремонтировали 2 года.
- Согласно опросу, более 60% населения довольны деятельностью Укравтодора. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
- В конце июля 2021 года заявили, что в рамках государственной инициативы "Большая стройка" в ближайшие годы в Украине могут быть возведены 19 новых ледовых комплексов согласно международным стандартам.