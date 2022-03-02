Для Беларуси будут такие же санкции, как для России, если пересечет границу, – Кулеба

Финансовый крах в России может быть предупреждением для Беларуси. Ведь такие же санкции международные партнеры Украины наложат и на нее, если она решится пересечь границу.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Часть санкций в отношении Беларуси уже есть. Будут еще больше – такие же, как для России, если белорусская армия пересечет украинскую границу,

– отметил Кулеба.

Напомним, что ЕС уже готовит 4 пакета санкций против России. А также Украина начинает работу с партнерами для того, чтобы санкции, которые они будут применять, проникали в самое сердце российской экономики.

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