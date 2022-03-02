Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Часть санкций в отношении Беларуси уже есть. Будут еще больше – такие же, как для России, если белорусская армия пересечет украинскую границу,

– отметил Кулеба.

Напомним, что ЕС уже готовит 4 пакета санкций против России. А также Украина начинает работу с партнерами для того, чтобы санкции, которые они будут применять, проникали в самое сердце российской экономики.