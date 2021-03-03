Диджитализация и "зеленый" курс: правительство утвердило экономическую стратегию
Кабмин 3 марта утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Она учитывает диджитализацию, "зеленый" курс, предпринимательское и региональное развитие.
Источник:24 канал
Такое решение было принято на заседании правительства. Стратегия – это комплексный документ, целью которого – развитие Украины.
Читайте также С выводом денег в оффшоры будут бороться: правительство утвердило план
Что предусматривает стратегия
В Кабмине отметили, что стратегия определяет шаги для развития:
- промышленности,
- агросектора,
- добычи,
- инфраструктуры,
- транспорта,
- энергетики,
- информационно-коммуникационных технологий,
- креативных индустрий,
- сферы услуг.
Документ базируется на принципах европейской и евроатлантической интеграции, верховенства права, нетерпимости к коррупции, честной конкуренции и равного доступа для бизнеса.
Это (стратегия – 24 канал) станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украины,
– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как разрабатывали стратегию
Стратегию разрабатывали около 500 участников. Среди них были эксперты, нардепы, представители более 20 аналитических центров, 30 бизнес-ассоциаций.
Кстати Упрощение торговли и Зеленый курс: итоги визита Шмыгаля в Брюссель
Поделиться новостью