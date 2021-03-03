Кабмин 3 марта утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Она учитывает диджитализацию, "зеленый" курс, предпринимательское и региональное развитие.

Такое решение было принято на заседании правительства. Стратегия – это комплексный документ, целью которого – развитие Украины.

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Что предусматривает стратегия

В Кабмине отметили, что стратегия определяет шаги для развития:

промышленности,

агросектора,

добычи,

инфраструктуры,

транспорта,

энергетики,

информационно-коммуникационных технологий,

креативных индустрий,

сферы услуг.

Документ базируется на принципах европейской и евроатлантической интеграции, верховенства права, нетерпимости к коррупции, честной конкуренции и равного доступа для бизнеса.

Это (стратегия – 24 канал) станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украины,

– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как разрабатывали стратегию

Стратегию разрабатывали около 500 участников. Среди них были эксперты, нардепы, представители более 20 аналитических центров, 30 бизнес-ассоциаций.

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