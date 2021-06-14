ГФС арестовала корпоративные права АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком

Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права группы компаний, завозивших нефтепродукты из России. Вероятно, речь идет о сети АЗС Glusco.
Фискалы установили, что чиновники организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в частности из России, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Сумма убытков достигла около 240 миллионов гривен.
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Как происходила схема
Выяснили, что во время оформления импортируемого топлива, в таможенных декларациях отражали заниженные весовые и качественные показатели топлива – Евро-4. Затем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивали с топливом для реактивных двигателей, чтобы достичь показателя топлива Евро 5.
Обыски сетей
- Правоохранители провели более 140 обысков, и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и около 100 заправок.
- Обнаружили бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты общим объемом более 13 миллионов литров. Их стоимость достигла более 350 миллионов гривен.
Затем наложили арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 миллионов гривен.
Обратите внимание! По информации "РБК-Украина", речь идет о сети АЗС Glusco. Ее связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Ранее Служба безопасности Украины проводила обыски на АЗС. Тогда СМИ писали, что СБУ разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco.