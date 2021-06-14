Фискалы установили, что чиновники организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в частности из России, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Сумма убытков достигла около 240 миллионов гривен.

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Как происходила схема

Выяснили, что во время оформления импортируемого топлива, в таможенных декларациях отражали заниженные весовые и качественные показатели топлива – Евро-4. Затем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивали с топливом для реактивных двигателей, чтобы достичь показателя топлива Евро 5.

Обыски сетей

Правоохранители провели более 140 обысков, и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и около 100 заправок.

Обнаружили бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты общим объемом более 13 миллионов литров. Их стоимость достигла более 350 миллионов гривен.

Затем наложили арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 миллионов гривен.