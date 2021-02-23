Жители штата Техас возмущены платежками на несколько десятков долларов за электроэнергию. Больше того, американцы считают, что уплату счетов должно на себя взять правительство, власти Техаса поддерживают позицию жителей штата.

Платежки на более чем десятки тысяч долларов

Через рекордно низкую температуру для штата Техас, который был почти полностью покрыт снегом, большинство жителей получили платежки на несколько десятков долларов. Потребители электроэнергии сообщили, что им пришли платежки на сумму в 16 тысяч долларов, а некоторые пенсионеры заявили, что были вынуждены потратить все сбережения для погашения задолженности.

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Причина заоблачных платежек

Поскольку штат Техас имеет независимую энергетическую сеть, то с наступлением холода, когда не хватило энергии не смог получить поддержку от соседних штатов США. В результате чего Комиссия по коммунальным услугам Техаса на чрезвычайном заседании в прошлый понедельник (15 февраля) решила повысить цену на энергию.

Решение Комиссии повлияло на людей, которые пользуются тарифами с переменной ставкой. Такие тарифы могут выйти дешевле в краткосрочной перспективе, когда погода стабильная, однако сейчас пользователи тарифа с переменной ставкой пострадали от увеличения цены и вынуждены оплатить заоблачные платежки.

Стоит добавить, что в результате холодов жителей Техаса пострадали от отключений электроэнергии. В общем электроснабжение в штате уже восстановили, но чуть меньше 30 тысяч потребителей все еще оставались без света в воскресенье, как сообщает Poweroutage.us.

Потратил все сбережения

Издание New York Times поделилось историей жителя Далласа, который был вынужден потратить все сбережения на погашение долгов. Так ветеран армии США, житель города Даллас, Скотт Вилловби рассказал, что он получил счет на 16 тысяч долларов, в связи с последними погодными условиями в Техасе и потратил все сбережения, чтобы не ходить в должниках.

Позиция Техаса

Губернатор штата Техас Грег Эбботт призвал принять меры, чтобы техасцы "не попали в ловушку заоблачных счетов за энергию".

Мы несем ответственность за защиту техасцев от скачков их счетов за электроэнергию, которые являются следствием суровой зимней погоды и перебоев с электроэнергией,

– отметил губернатор.

Мэр Сильвестр Тернер сообщил изданию CBS, что он подал в парламент штата законопроект об обеспечении "достаточного резерва" электроэнергии, но руководители штата его не рассматривали. Все это можно было предвидеть. Я писал об этом в 2011 году. И по этому, что касается этих непомерных расходов – их должны брать на себя не потребители. Они не виноваты в том, что произошло на этой неделе,

– Тернер Также, господин Тернер считает, что система не способна справиться с вызовами штормов, которые вызванные изменением климата, а мэр города Форт-Уорт Бетси Прайс отметила, что помощь с оплатой счетов должна поступать от правительства Техаса и федерального правительства. Ответ Белого Дома

Белый Дом в своем официальном заявлении, как сообщает BBC News Украина, отметил, что помощь для штата может включать:

гранты на временное жилье и ремонт дома,

недорогие займы для покрытия незастрахованных имущественных затрат,

другие программы, помогающие частным лицам и владельцам предприятий оправиться от последствий катастрофы.

Действующий президент Джо Байден уже объявил режим масштабного стихийного бедствия в Техасе, еще 20 февраля 2021 года, благодаря чему будет использовано больше федеральных средств для оказания помощи штата.

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