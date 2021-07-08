Десятки миллиардов: председатель ДФС отчитался о результатах работы в 2021 году

Председатель фискальной службы Украины (ДФС) Вадим Мельник рассказал о результатах работы ДФС за первое полугодие 2021 года. Экономический эффект работы налоговой милиции за это время составляет более 13 млрд гривен.

Результаты работы ДФС от начала 2021 года

Незаконное перемещение наличных

Глава ДФС рассказал, что служба предотвратила незаконное перемещение наличных, через линию разграничения, в размере 250 миллиардов гривен. Для этого на КПВВ было осмотрено более 40 миллионов граждан.

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Результаты работы ДФС за это время по индустриям:

изъято 1 901,4 тонны спирта на 357,6 миллиона гривен;

на 357,6 миллиона гривен; изъято 443 тонны ликероводочных изделий на 108,8 миллиона гривен;

на 108,8 миллиона гривен; изъято более 13 миллионов пачек табачных изделий на 444,96 миллиона гривен;

на 444,96 миллиона гривен; изъято более 35, 33 тонн горюче-смазочных материалов на 1,1 миллиарда гривен.

Нарушения в городских администрациях

Экономический эффект работы налоговой милиции за первое полугодие 2021 года составил

Мельник также рассказал об основных нарушениях в городских администрациях: манипуляции с тендерами и в сфере арендной платы.

В деятельности департамента земельных ресурсов КГГА было выявлено нарушений на 100 миллионов гривен в сфере арендной платы за землю.

В деятельности "Киевтеплоэнерго" обнаружено манипуляций с тендерами на 260 миллионов гривен.

Видео с пресс-конференции фискальной службы