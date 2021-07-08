Результаты работы ДФС от начала 2021 года
Незаконное перемещение наличных
Глава ДФС рассказал, что служба предотвратила незаконное перемещение наличных, через линию разграничения, в размере 250 миллиардов гривен. Для этого на КПВВ было осмотрено более 40 миллионов граждан.
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Результаты работы ДФС за это время по индустриям:
- изъято 1 901,4 тонны спирта на 357,6 миллиона гривен;
- изъято 443 тонны ликероводочных изделий на 108,8 миллиона гривен;
- изъято более 13 миллионов пачек табачных изделий на 444,96 миллиона гривен;
- изъято более 35, 33 тонн горюче-смазочных материалов на 1,1 миллиарда гривен.
Нарушения в городских администрациях
Мельник также рассказал об основных нарушениях в городских администрациях: манипуляции с тендерами и в сфере арендной платы.
- В деятельности департамента земельных ресурсов КГГА было выявлено нарушений на 100 миллионов гривен в сфере арендной платы за землю.
- В деятельности "Киевтеплоэнерго" обнаружено манипуляций с тендерами на 260 миллионов гривен.
Видео с пресс-конференции фискальной службы