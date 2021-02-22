В Украине параллельно с дешевой ипотекой на жилье запустят доступный лизинг для покупки квартир. Однако он будет доступен только для определенной категории лиц.

Лизинг на жилье обсуждали на форуме "Украина.30. Инфраструктура". О том, что вскоре появится возможность его введения, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним Рада одобрила закон о финансовом лизинге: что он предусматривает

Он подчеркнул: лизинг на жилье будут выдавать под 5%. Однако не для всех желающих.

Для кого именно этот финансовый лизинг на жилье? Во-первых, это медики, военные, полицейские, педагоги, социально незащищенные слои населения и, надеюсь, мы сможем это сделать и для внутренне перемещенных лиц,

– отметил Тимошенко.

По его словам, о доступном лизинге на жилье в Украине говорят много лет, но фактического механизма до сих пор не было. Пока не приняли соответствующий закон. "Мы нашли этот механизм, и, надеюсь, уже в I полугодии ипотека и лизинг будут запущены", – добавил Тимошенко.

Что такое лизинг?

Это аренда или прокат. Речь идет о предпринимательской деятельности, которая предусматривает предоставление за вознаграждение собственного имущества в пользование кому-то другому.



Финансовый лизинг недвижимости – это долгосрочная аренда жилья, особенность которой в том, что после завершения действия договора жилье переходит в собственность арендатора.

Системы лизинга на жилье: какие шаги

Сейчас правительство работает вместе с Министерством финансов и Нацбанком, чтобы создать доступную и понятную каждому гражданину ипотеку, отмечают в пресс-службе Офиса президента.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что первый взнос по ипотечному кредиту должен составлять 20%, а срок выплаты – от 20 до 30 лет.

Я думаю, многие знают, что 90% кредитов по ипотеке закрываются через 10 лет. Люди стремятся как можно быстрее выплатить ипотеку и жить в своем доме,

– сказал он.

Тимошенко выразил надежду, что в первом полугодии 2021 года эта ипотека и финансовый лизинг будут запущены. И это даст самое главное – жилье людям.

Что предусматривает закон о финансовом лизинге