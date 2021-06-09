Погашение и обслуживание госдолга

Украина на погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году потратит 627 миллиардов гривен , из которых:

468,4 миллиарда гривен пойдут на погашение госдолга.

158,6 миллиарда гривен – на его обслуживание.

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Почему возникла потребность в проекте постановления

В проекте постановления депутаты отмечают, что это почти половина всей расходной части государственного бюджета, и на треть больше показателя 2020 года. Также авторы инициативы отмечают, что наибольшее текущая проблема Украины – пик выплат долгов предыдущих лет. Проект постановления подан на рассмотрение от 3 июня текущего года.

Депутаты подчеркнули, что более 300 законодателей со всего мира 13 мая 2020 года призвали МВФ, и Всемирный банк списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада.

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Что предусматривает проект постановления