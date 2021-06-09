Погашение и обслуживание госдолга
Украина на погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году потратит 627 миллиардов гривен, из которых:
- 468,4 миллиарда гривен пойдут на погашение госдолга.
- 158,6 миллиарда гривен – на его обслуживание.
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Почему возникла потребность в проекте постановления
В проекте постановления депутаты отмечают, что это почти половина всей расходной части государственного бюджета, и на треть больше показателя 2020 года. Также авторы инициативы отмечают, что наибольшее текущая проблема Украины – пик выплат долгов предыдущих лет. Проект постановления подан на рассмотрение от 3 июня текущего года.
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Что предусматривает проект постановления
- Поручить Кабмину срочно подготовить и направить обращение в МВФ с предложением реструктуризации части внешнего госдолга Украины как страны, которая подверглась значительному падению социально-экономического состоянию во время пандемии, где уменьшились доходы населения и как следствие произошел рост бедности.
- Провести консультации и переговоры с МВФ для разъяснения позиции Украины относительно внешнего госдолга.
- Создать временную специальную рабочую группу для разработки комплекса неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего госдолга перед МВФ, привлекая к ней народных депутатов Украины – представителей всех фракций и групп в Верховной Раде.