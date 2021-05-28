Все еще выгодно: какие банки предлагают самые высокие депозитные ставки

За полтора года доходность от депозитов снизилась почти вдвое. Почему так случилось и какие банки Украины предлагают самые выгодные условия, узнавал 24 канал.

Обзор депозитных ставок

Журналисты 24 канала рассчитали среднюю депозитную ставку на основе предложений 10 крупнейших банков Украины. Перечень банков и программ, приводим в конце материала.

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Чем длиннее срок депозита, тем выгоднее он для вкладчиков. Средняя ставка по депозитному счету на более чем год – 7,18% годовых. Зато наименее прибыльными являются депозиты на 1 – 3 месяца – всего 6,21% годовых.

Самые выгодные депозитные ставки

Самое выгодное предложение в Универсал Банке. Депозитная линия без права досрочного возврата предлагает ставку 9,5% годовых на срок от 271 до 735 дней. Условно на срок 9 – 24 месяца. К слову, monobank является проектом Универсал Банка – там депозитная ставка несколько выше сроком на год – 10%.

Высокие относительно конкурентов депозитные ставки предлагает Альфа-Банк: 8,5% годовых на депозиты сроком от 6 до 12 месяцев и 9% годовых на вклады продолжительностью 18 – 24 месяца.



Депозитные ставки в крупнейших банках Украины ощутимо различаются / Фото Unsplash

Третье место по выгодности депозитных ставок разделяют Укрэксимбанк – 7,2% годовых на депозиты сроком от 3 месяцев без досрочного погашения. Укргазбанк предлагает аналогичную ставку, но только на депозиты сроком свыше 1 года. Депозиты на короткое время в этом банке менее выгодны, зато депозиты на 18 – 24 месяца предлагают со ставкой 7,7% годовых.

Почему процентные ставки падают

Обратите внимание, что с дохода от депозита украинцы платят. Поэтому фактическая доходность этих депозитов ниже.

В начале 2020 года индекс UIRD по депозитам на 12 месяцев в гривне составил 15,18% годовых, а по состоянию на 25 мая – 8,08%.

Индекс UIRD Для расчета индекса используют номинальные ставки банка по "классическому" депозиту (новый вкладчик, без права пополнения, с выплатой процентов в конце срока). Индекс UIRD рассчитывается на основании депозитных ставок, которые объявляются банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в таких валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.

Учетная ставка

Учетная ставка – это один из монетарных инструментов Национального банка Украины, который в том числе имеет последствия для депозитов. Чем выше учетная ставка – тем выше депозиты.



В течение 2021 года Нацбанк дважды повышал учетную ставку / Фото НБУ

В течение 2020 года НБУ стремительно снижал учетную ставку, доведя ее до рекордного минимума в 6% в июне. Однако в апреле НБУ вернул учетную ставку до 7,5%, чтобы сдержать инфляцию.

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Ликвидность банков

Еще одной причиной падения депозитных ставок является рост ликвидности банков, ведь объемы депозитных вкладов росли. В 2020 году общая сумма депозитов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ увеличилась на 133,12 миллиарда гривен или на 28,1%. И в 2021 году эта сумма растет с каждым месяцем. Поэтому по последним данным ФГВФЛ, украинцы держали на депозитных счетах 621,65 миллиард гривен в начале мая.

Обзор проводился на основе предложения от 10 банков Украины с самой высокой капитализацией: Приватбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Универсал Банк, Credit Agricole, ОТП Банк. А именно классических депозитов (без досрочного возврата денег и с выплатой процентов в конце).