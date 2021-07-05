Депозитные ставки падают: какие банки предлагают самую высокую доходность

За последний месяц несколько банков снизили доходность депозитов. Какие банки все еще предлагают выгодные депозитные ставки и как может измениться гарантированная сумма вкладов, читайте на Экономика 24.

Обзор депозитных ставок

Журналисты 24 канала рассчитали среднюю депозитную ставку на основе предложений 10 крупнейших банков Украины. Перечень банков и программ, приводим в конце материала.

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Чем длиннее срок депозита, тем выгоднее он для вкладчиков. Средняя ставка по депозитному счету более года – 7,23% годовых. Зато наименее прибыльными являются депозиты на 1 – 3 месяца – всего 5,91% годовых.

Выгодные депозитные ставки

Самое выгодное предложение в Универсал Банка. Депозитная линия без права досрочного возврата предлагает ставку 9,5% годовых на срок от 271 до 735 дней. Условно на срок 9 – 24 месяца. К слову, monobank является проектом Универсал Банка – там депозитная ставка несколько выше сроком на год – 10%. Добавим, что с момента последнего обзора в мае годовая ставка не изменилась, а краткосрочные депозиты стали менее привлекательными.

Снизил ставки и Альфа-Банк, но предлагает все еще выгодную доходность: 8% годовых на депозиты сроком от 6 до 12 месяцев и 9% годовых на вклады продолжительностью 18 – 24 месяца.



Депозитные ставки в крупнейших банках Украины ощутимо различаются / Фото Unsplash

Третье место по выгодности депозитных ставок занимает ПУМБ. Депозиты длительностью год дают 8,5% годовых дохода. На более короткий срок – 8,2% (9 месяцев), 8% (6 месяцев) и 7,5% годовых (3 месяца). Это единственный банк из десятки крупнейших, который в июне поднял доходность депозитов.

А вот Укрэксимбанк, который в прошлом месяце разделял третью позицию вместе с Укргазбанком, снизил доходность с 7,2% до 6,4% годовых на депозиты сроком от 3 месяцев без досрочного погашения.

Депозитные ставки меняются

Обратите внимание, что с дохода от депозита украинцы платят. Поэтому фактическая доходность этих депозитов ниже.

В начале 2020 года индекс UIRD по депозитам на 12 месяцев в гривне составил 15,18% годовых, а по состоянию на 2 июля – 8,27%. Однако за последний месяц этот индекс немного поднялся – благодаря меньшим банками, ведь среди крупных банков, на основе которых журналисты 24 канала составили рейтинг, лишь один поднял ставки, зато 4 банка – снизили, остальные – без изменений.

Индекс UIRD Для расчета индекса используют номинальные ставки банка по "классическому" депозиту (новый вкладчик, без права пополнения, с выплатой процентов в конце срока). Индекс UIRD рассчитывается на основании депозитных ставок, которые объявляются банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в таких валютах: украинская гривна, доллары США, евро.

Гарантированные депозиты

Сейчас государство гарантирует вклады размером до 200 000 гривен у банков, которые являются участниками ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физических лиц). То есть в случае банкротства банка, вкладчики возвращают все свои деньги с депозита или по крайней мере 200 000, если сумма была выше.

Законопроект №5542-1, который уже приняли в первом чтении, может поднять сумму гарантированного вклада в 400 000 гривен, а с 1 января 2023 года – до 600 000 гривен.



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Обзор проводился на основе предложения от 10 банков Украины по самой высокой капитализацией: Приватбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Универсал Банк, Credit Agricole, ОТП Банк. А именно классических депозитов (без досрочного возврата денег и с выплатой процентов в конце).