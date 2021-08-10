Обзор депозитных ставок

Журналисты 24 канала рассчитали среднюю депозитную ставку на основе предложений 10 крупнейших банков Украины. Перечень банков и программ приводим в конце материала.

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Чем дольше срок депозита, тем выгоднее он для вкладчиков. Средняя ставка по депозитному счету на 12 месяцев и более – 7,18% годовых. Зато наименее прибыльными являются депозиты на 3–6 месяцев – всего 6,15% годовых. Правда, не все банки предлагают депозиты сроком до 3 месяцев.

Самые выгодные депозитные ставки

Самое выгодное предложение в Универсал банке. Депозитная линия без права досрочного возврата предлагает ставку 9,5% годовых на срок от 271 до 735 дней. Условно на срок 9–24 месяца. К слову, monobank работает на основе Универсал Банка – там депозитная ставка несколько выше сроком на год – 10%. Добавим, что со времени последнего обзора в июле депозитные ставки не изменились.

Альфа-Банк также не изменил депозитные ставки и предлагает 8% годовых на депозиты сроком от 6 до 12 месяцев и 9% годовых на вклады длительностью 18–24 месяца.

Депозитные ставки в крупнейших банках Украины ощутимо разнятся / Фото Unsplash

Третье место по выгодности депозитных ставок занимает ПУМБ. Депозиты продолжительностью год дают 8,5% годовых дохода. На более короткий срок – 8,2% (9 месяцев), 8% (6 месяцев) и 7,5% годовых (3 месяца).

Единственный банк из десятки крупнейших, который изменил депозитные ставки в течение последнего месяца, – Приватбанк:

Вместо 6% на 3–6 месяцев, украинцы могут ожидать 5,5% годовых доходности.

Вместо 6,5% на срок от 6 до 9 месяцев банк предлагает 6% годовых.

На 0,5% уменьшилась и доходность депозитов сроком 9–12 месяцев – теперь она 7%.

Депозиты сроком более года принесут 6,5% годовых вместо 7% в июле.

Обратите внимание, что с дохода от депозита украинцы платят 19,5% налога. Поэтому фактическая доходность этих депозитов ниже.

Депозитные ставки меняются

В начале 2020 года индекс UIRD по депозитам на 12 месяцев в гривне составил 15,18% годовых, а по состоянию на 9 августа этого года – 8,36%. Однако за последний месяц этот индекс немного поднялся (2 июля он был на уровне 8,27%) – благодаря меньшим банкам. Ведь среди крупных банков, на основе которых журналисты 24 канала составили рейтинг, ни один не поднял ставки, зато один банк снизил, остальные – без изменений.

Индекс UIRD Для расчета индекса используют номинальные ставки банка по "классическому" депозиту (новый вкладчик, без права пополнения, с выплатой процентов в конце срока). Индекс UIRD рассчитывается на основании депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: гривна, доллары США, евро.

В Нацбанке ожидают, что в ближайшие месяцы доходность депозитов начнет расти. Все потому, что НБУ поднял учетную ставку с 7,5% до 8%.

После сегодняшнего решения ставки по депозитам будут более активно реагировать на повышение учетной ставки,

– сказал во время брифинга заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Гарантированные депозиты

Сейчас государство гарантирует вклады размером до 200 тысяч гривен у банков, которые являются участниками ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физических лиц). То есть в случае банкротства банка вкладчики возвращают все свои деньги с депозита или по крайней мере 200 тысяч, если сумма была выше.

Законопроект №5542−1, который уже приняли в первом чтении, может поднять сумму гарантированного вклада до 400 тысяч гривен, а с 1 января 2023 года – до 600 тысяч гривен.

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Обзор проводился на основе предложений от 10 банков Украины с самой высокой капитализацией: Приватбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Универсал Банк, Credit Agricole, ОТП Банк. А именно классических депозитов (без досрочного возврата денег и с выплатой процентов в конце).