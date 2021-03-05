Депозит под 17% годовых – все еще реальность: как его получить в Украине
Одним из надежных способов сохранить и даже увеличить свои сбережения в Украине является открытие депозитного счета. Рассказываем, как это можно выгодно сделать в марте 2021 года.
Источник:24 канал
Почему стоит открыть депозит в банке
Инфляция "съедает" ваши сбережения. В 2020 году она была на уровне 5% – именно на столько обесценились сбережения украинцев, которые держали свои деньги дома или на обычных счетах.
Полезно Есть цель, нет денег: как получить кредит на авто, мебель или Smart TV
Зато, находясь на депозитном счете, деньги становятся источником пассивного заработка. Если положить на депозит сумму в 100 000 гривен, то можно ежемесячно получать около 700 гривен процентных начислений – уже после налогообложения. К средней в Украине зарплате на уровне 12 300 гривен (данные Госстата) это ощутимая прибавка.
За последний год ставки доходности существенно упали из-за резкого снижения Нацбанком учетной ставки. Так, в октябре 2020 года, по данным НБУ, средняя ставка равнялась 9,7%, а сегодня она еще ниже. Поэтому очень актуальна уже традиционное к празднику 8 марта предложение от Идея Банка: для вкладчиков действует акция "Бонус к ставке +8%", которая предусматривает доходность в 17% в течение первого месяца депозита.
Депозит "Весенний+"
О деталях акции 24 канал расспросил директора Департамента развития продуктов Идея Банка Сергея Мищенко.
Сергей Мищенко рассказал о преимуществах депозита / Идея Банк
Кто может оформить депозит
Депозит доступен для совершеннолетних украинцев, которые хотят оформить новый депозит в Идея Банк или переоформить уже существующий.
Условия акционного депозита
- Сумма для оформления депозита – от 1000 гривен.
- Срок вклада – 9 месяцев.
- Валюта – украинская гривна.
- Выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока депозита.
- Акция действует до 31 марта 2021 года.
Размер ставки
Если вы готовы получить все средства, включая проценты, в конце срока депозитного договора, то есть через 9 месяцев, то для вас будут действовать такие ставки (в процентах годовых):
- В первый месяц – 17% (действует акция "+ 8%").
- Со 2 по 9 месяц – 9%.
Одним из преимуществ депозита является возможность получать проценты по депозиту ежемесячно. Но в таком случае доходность на 0,25% ниже:
- В первый месяц – 16,75% (действует акция «+ 8%").
- Со 2 по 9 месяц – 8,75%.
Как оформить депозит
- Выберите депозит, который соответствует вашим потребностям, и рассчитайте его доходность.
- Оставьте заявку на сайте банка, отметив свои фамилию, имя, отчество и контактные данные. Также это можно сделать лично – посетив отделение банка.
- Выберите ближайшее отделение Идея Банка на карте и подпишите там депозитный договор.
Преимущества интернет-банкинга
Дистанционно контролировать банковские услуги и свои деньги, благодаря интернет-банкингу, удобно и легко. Клиентам Идея Банка доступны, в частности, такие услуги интернет-банкинга по депозитам:
- Отображение истории операций по депозитам.
- Открытие, пополнение и снятие депозитов.
- СМС-банкинг.
- Присвоение "имени" продуктам для удобства работы в системе.
- Предоставление информации об адресах отделений, ATM, курсы валют.
- Депозитный калькулятор.
Советуем ознакомиться На что обратить внимание, когда берете кредит
Кроме того, вы можете управлять своими кредитными и текущим счетам и оплачивать коммунальные услуги.
Поделиться новостью