Одним из надежных способов сохранить и даже увеличить свои сбережения в Украине является открытие депозитного счета. Рассказываем, как это можно выгодно сделать в марте 2021 года.

Почему стоит открыть депозит в банке

Инфляция "съедает" ваши сбережения. В 2020 году она была на уровне 5% – именно на столько обесценились сбережения украинцев, которые держали свои деньги дома или на обычных счетах.

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Зато, находясь на депозитном счете, деньги становятся источником пассивного заработка. Если положить на депозит сумму в 100 000 гривен, то можно ежемесячно получать около 700 гривен процентных начислений – уже после налогообложения. К средней в Украине зарплате на уровне 12 300 гривен (данные Госстата) это ощутимая прибавка.

За последний год ставки доходности существенно упали из-за резкого снижения Нацбанком учетной ставки. Так, в октябре 2020 года, по данным НБУ, средняя ставка равнялась 9,7%, а сегодня она еще ниже. Поэтому очень актуальна уже традиционное к празднику 8 марта предложение от Идея Банка: для вкладчиков действует акция "Бонус к ставке +8%", которая предусматривает доходность в 17% в течение первого месяца депозита.

Депозит "Весенний+"

О деталях акции 24 канал расспросил директора Департамента развития продуктов Идея Банка Сергея Мищенко.



Сергей Мищенко рассказал о преимуществах депозита / Идея Банк

Кто может оформить депозит

Депозит доступен для совершеннолетних украинцев, которые хотят оформить новый депозит в Идея Банк или переоформить уже существующий.

Условия акционного депозита

Сумма для оформления депозита – от 1000 гривен.

Срок вклада – 9 месяцев.

Валюта – украинская гривна.

Выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока депозита.

Акция действует до 31 марта 2021 года.

Размер ставки

Если вы готовы получить все средства, включая проценты, в конце срока депозитного договора, то есть через 9 месяцев, то для вас будут действовать такие ставки (в процентах годовых):

В первый месяц – 17% (действует акция "+ 8%").

Со 2 по 9 месяц – 9%.

Одним из преимуществ депозита является возможность получать проценты по депозиту ежемесячно. Но в таком случае доходность на 0,25% ниже:

В первый месяц – 16,75% (действует акция «+ 8%").

Со 2 по 9 месяц – 8,75%.

Обратите внимание! Идея Банк является участником Фонда гарантирования вкладов. Это значит, что депозиты на сумму до 200 тысяч гривен защищены государством. К тому же всегда безопаснее держать деньги в банке с иностранным капиталом, чем дома под матрасом.

Как оформить депозит

Выберите депозит, который соответствует вашим потребностям, и рассчитайте его доходность. Оставьте заявку на сайте банка, отметив свои фамилию, имя, отчество и контактные данные. Также это можно сделать лично – посетив отделение банка. Выберите ближайшее отделение Идея Банка на карте и подпишите там депозитный договор.

Преимущества интернет-банкинга

Дистанционно контролировать банковские услуги и свои деньги, благодаря интернет-банкингу, удобно и легко. Клиентам Идея Банка доступны, в частности, такие услуги интернет-банкинга по депозитам:

Отображение истории операций по депозитам.

Открытие, пополнение и снятие депозитов.

СМС-банкинг.

Присвоение "имени" продуктам для удобства работы в системе.

Предоставление информации об адресах отделений, ATM, курсы валют.

Депозитный калькулятор.

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Кроме того, вы можете управлять своими кредитными и текущим счетам и оплачивать коммунальные услуги.