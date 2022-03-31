Российский центробанк пожаловался, что его золотовалютные резервы сократились на 38,8 миллиарда долларов за месяц (с 18 февраля по 25 марта). Теперь они составляют 604,4 млрд долларов.

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"Основными факторами сокращения резервов являлись валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также переоценка валютных активов", – убеждают в российском центробанке.

Однако там решили не указывать, сколько золотовалютных резервов было заморожено из-за санкций, наложенных на Россию из-за войны против Украины. Россия потеряла доступ к той части резервов, которая расположена на Западе и Японии и номинирована почти во всех резервных валютах, кроме китайского юаня. Номинально эти запасы есть, но использовать их практически Москва не может.

О какой именно сумме идет речь – точно неизвестно. По данным экспертов, это может быть как 50% золотовалютных резервов (около 300 миллиардов долларов, так и до 415 миллиардов долларов).

Украинские политики неоднократно заявляли, что после победы над Россией хотят, чтобы эти замороженные активы были переданы для восстановления Украины в качестве компенсации.

Также была информация, что после начала войны против Украины глава российского центробанка Эльвира Набиуллина пыталась покинуть свой пост. Но в российских властях объяснили, что в таком случае это будет рассматриваться как измена, и что из-за этого могут быть проблемы как у нее, так и ее семьи.