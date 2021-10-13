Деньги на выплаты есть до декабря: в США одобрили повышение "долгового потолка" госдолга
Источник:CNBC
Палата представителей одобрила поднятие "потолка" госдолга США. Поэтому риск дефолта в стране сейчас сводится к нулю, а Министерство финансов сможет осуществлять соцвыплаты и погашать долги.
Увеличение "долгового потолка"
Соответствующий законопроект об увеличении "долговой потолка" еще раньше приняли в Сенате и в настоящее время он ожидает лишь подписи Джо Байдена. Сомнений в том, что президент его подпишет нет, ведь это результат соглашения между республиканцами и демократами.
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Показательные цифры
- "Долговой потолок" был согласован подняли до 480 миллиардов долларов.
- Текущий государственный долг США составляет 28,4 триллиона долларов.
- Он может быть увеличен до 28,8 триллиона долларов.
Договоренность между республиканцами и демократами
Ранее республиканцы, то есть оппозиция, отказались увеличивать "потолок" госдолга из-за политического противостояния с властью. Переломным моментом стало выступление их лидера Митч Макконнелл в Сенате.
По результатам него оппоненты договорились, что республиканцы поддержат власть, если демократы не будут самостоятельно решать другой важный вопрос. В частности речь идет о принятии инфраструктурного проекта, который предусматривает выделение 3,5 триллиона долларов.
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Что такое "долговой потолок""Долговой потолок" – это лимит, который заложили в бюджете для социальных выплат и погашения долгов федерального правительства.
Угроза дефолта в США: короткий ход событий
- 4 октября Джо Байден заявил, что в Штатах может произойти дефолт. Это вероятно, если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга.
- Соответствующая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден заявил, что республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой.
- Сам Байден отметил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.