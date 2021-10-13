Деньги на выплаты есть до декабря: в США одобрили повышение "долгового потолка" госдолга

Палата представителей одобрила поднятие "потолка" госдолга США. Поэтому риск дефолта в стране сейчас сводится к нулю, а Министерство финансов сможет осуществлять соцвыплаты и погашать долги.

Увеличение "долгового потолка"

Соответствующий законопроект об увеличении "долговой потолка" еще раньше приняли в Сенате и в настоящее время он ожидает лишь подписи Джо Байдена. Сомнений в том, что президент его подпишет нет, ведь это результат соглашения между республиканцами и демократами.

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Показательные цифры

"Долговой потолок" был согласован подняли до 480 миллиардов долларов.

Текущий государственный долг США составляет 28,4 триллиона долларов.

Он может быть увеличен до 28,8 триллиона долларов.

Договоренность между республиканцами и демократами

Ранее республиканцы, то есть оппозиция, отказались увеличивать "потолок" госдолга из-за политического противостояния с властью. Переломным моментом стало выступление их лидера Митч Макконнелл в Сенате.

По результатам него оппоненты договорились, что республиканцы поддержат власть, если демократы не будут самостоятельно решать другой важный вопрос. В частности речь идет о принятии инфраструктурного проекта, который предусматривает выделение 3,5 триллиона долларов.

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Что такое "долговой потолок" "Долговой потолок" – это лимит, который заложили в бюджете для социальных выплат и погашения долгов федерального правительства.

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