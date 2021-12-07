Деньги от продажи "Большевика" – в бюджете: Фонд госимущества заявил о рекорде

В государственный бюджет поступили деньги, полученные от приватизации завода "Большевик". В Фонде госимущества заявили о рекордных показателях привлечения инвестиций через приватизацию.

О поступлении денег за приватизацию завода в сети сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

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Деньги от продажи "Большевика" уже в бюджете

Информирую, что по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" сегодня (7 декабря – 24 канал) поступили в бюджет Украины,

– отметил Сенниченко.

Он уточнил, что речь идет о 1 429 017 000 гривен. Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия, а это – более 500 миллионов гривен.

Рекордные показатели Фонда

В результате в течение 2021 года в бюджет путем привлечения инвестиций через приватизацию поступило 8,1 миллиарда гривен. Для сравнения: в 2020 году было 2,25 миллиарда гривен. Кроме того, этот показатель превысил результаты предыдущих 7 лет.



Показатели привлечения инвестиций через приватизацию / Инфографика Дмитрия Сенниченко

Приватизация завода "Большевик": что известно

Аукцион по продаже корпоративных прав завода прошел 27 октября. При стартовой цене 1,39 миллиарда гривен предприятие продали за 1,429 миллиарда гривен ООО "Дженерал Коммерс".

Большинство претендентов отказались участвовать в аукционе из-за потенциального конфликта с компанией Агромил Дистрибьюшн.

Узнайте больше о приватизации завода "Большевик": смотрите видео

Текст сообщения Дмитрия Сенниченко:

Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" сегодня поступили в бюджет Украины.

Это 1 429 017 000 гривен.

Кроме того, инвестор погасит все долги государственного предприятия – более 500 миллионов гривен.

Результат команды Фонда за 2020 – 2021 годов – 8,1 миллиарда гривен.

Это больше чем за семь предыдущих лет