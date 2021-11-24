Деньги от МВФ должны поступить в Украину 24 ноября, – Шмыгаль
24 ноября 2021 , 13:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Международный валютный фонд 22 ноября одобрил выделение второго транша для Украины, размером почти 700 миллионов долларов. Эти деньги должны поступить уже сегодня, то есть 24 ноября.
Это важно для многих иностранных инвесторов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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Поэтому такое сотрудничество будет продолжаться. Шмыгаль уверен в его эффективности.
Что надо знать о транше МВФ
- Украина получит от Международного валютного фонда 700 миллионов долларов по программе stand-by. Второй транш согласовали после анализа экономических показателей.
- В частности, украинская власть обязалась внести изменения в налоговую и бюджетную политику, а также защищать социально уязвимые слои населения.
- Кроме того, Украина должна обеспечить независимость Национального банка и снизить инфляцию.
Совет МВФ продлил действие соглашения stand-by до конца июня 2022 года. Таким образом Украина может получить еще 2 миллиарда долларов в течение этих 6 месяцев.
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