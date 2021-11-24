Это важно для многих иностранных инвесторов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Поэтому такое сотрудничество будет продолжаться. Шмыгаль уверен в его эффективности.

Что надо знать о транше МВФ

Украина получит от Международного валютного фонда 700 миллионов долларов по программе stand-by. Второй транш согласовали после анализа экономических показателей.

В частности, украинская власть обязалась внести изменения в налоговую и бюджетную политику, а также защищать социально уязвимые слои населения.

Кроме того, Украина должна обеспечить независимость Национального банка и снизить инфляцию.

Совет МВФ продлил действие соглашения stand-by до конца июня 2022 года. Таким образом Украина может получить еще 2 миллиарда долларов в течение этих 6 месяцев.

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