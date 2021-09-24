Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что программу stand by открыли на 5 миллиардов долларов, из этих денег Украина получила 1,2. То есть сотрудничество с МВФ важно для того, чтобы конкурировать за международные инвестиции.

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Главные условия транша от МВФ

Фактически международный валютный фонд принимает решение давать или не давать деньги только после выполнения страной домашнего задания. Точнее, проведения конкретных реформ, которые нужны не МВФ, а Украине. Среди главных условий транша были и остаются:

независимость Национального банка;

проведение судебной реформы;

развитие антикоррупционной инфраструктуры.

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Власти считают, что с этой задачей они справились, хоть и частично. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сказал, был проголосован закон о повышении независимости НБУ, а по судебной реформе тоже вынесли соответствующие вопросы. По его словам, сдвиги есть.

В то же время бюджет, который уже зарегистрирован в парламенте – согласованный и нравится МВФ. Поэтому шансы на получение денег есть.

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Украине нужны деньги для уплаты госдолга

Всего без международных заимствований украинская экономика может обойтись до полугода. Но деньги нужны в первую очередь для уплаты госдолга. Сейчас он составляет более 602 миллиардов гривен. В то же время сотрудничество с МВФ повышает рейтинг Украины в глазах иностранных инвесторов.

Нам очень важно, чтобы миссия МВФ увидела нормальный бюджет, законы. Они есть, с 5 необходимых – 4 готовы, их даже можно голосовать. Надо показать движение по реформам, которые мы обещали,

– сказал Ярослав Железняк, заместитель председателя комитета парламента по вопросам финансов.

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Не в пользу Украины может сыграть блокировка конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который идет до сих пор. Маркером успешности реформ точно станет еще один конкурс – уже на главу Национального антикоррупционного бюро. Поэтому расслабляться точно рано.

"Много сегодня таких переменных, которые могут склонить МВФ на выделение более 700 миллионов долларов или наоборот. Поэтому я думаю, будет больше играть не экономическая составляющая, а политическая", – считает политолог Игорь Чаленко.

Согласно положительному сценарию, очередной транш от МВФ – в 750 миллионов долларов – Украина получит уже через месяц.