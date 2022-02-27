Об этом отчиталось Министерство финансов Украины. Там подчеркнули, что вопрос ликвидности сейчас не стоит, ликвидность есть на Едином казначейском счете, а денег для армии – достаточно.

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Напомним, что украинцы могут поддержать украинскую армию финансово. Для этого можно прислать ковидную тысячу на счет Нацбанка по ссылке или прислать собственные средства на счет UA84300001000000047330992708

В Минфине также отметили, что условия военного положения дают возможность оперативно принимать решения и перебрасывать средства в рамках бюджета. Более того, приняли решение об особенностях работы казначейской службы. Это позволяет оперативно принимать финансовые решения.

Министерство финансов планирует привлечь международную поддержку

готовится выпуск военных облигаций;

ведутся переговоры со Всемирным Банком, США и МВФ о скорой программе поддержки.

МВФ готов предоставить Украине около 1,4 миллиарда долларов.