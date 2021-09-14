Деньги есть: Шмыгаль рассказал, откуда возьмут средства на субсидии
Источник:24 канал
Премьер Шмыгаль ранее сообщил Верховной Раде, что для выплат субсидий необходимо добавить 12 миллиардов гривен. Глава правительства заверил, что до начала отопительного сезона денег на субсидии хватает.
Об этом премьер-министр рассказал во время пресс-конференции. Однако с началом отопительного сезона эта сумма возрастет.
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До конца года сумма на выплату субсидий вырастет на 12 миллиардов
До конца года эта сумма должна составить дополнительно плюс 12 миллиардов к тому, что мы сейчас имеем,
– уточнил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что бюджет пока перевыполнен на 104%, а это более чем 28 миллиардов в украинской валюте. Именно из этих денег будут предлагать выделить необходимую сумму на субсидии.Обратите внимание! Шмыгаль сообщил, что уже 15 сентября правительство направит в парламент проект бюджета на 2022 год, параллельно подадут и изменения в смету на 2021 год.
В Украине – 3 миллиона субсидиантов
В Украине, рассказал премьер, около 3 миллионов субсидиантов. Недавно провели верификацию – через электронные реестры. Под верификацию с личным подтверждением попали 10 – 15% субсидиантов.
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