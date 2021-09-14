Об этом премьер-министр рассказал во время пресс-конференции. Однако с началом отопительного сезона эта сумма возрастет.

Ранее Уже заканчиваются деньги на субсидии: Шмыгаль попросил у депутатов 12 миллиардов

До конца года сумма на выплату субсидий вырастет на 12 миллиардов

До конца года эта сумма должна составить дополнительно плюс 12 миллиардов к тому, что мы сейчас имеем,

– уточнил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что бюджет пока перевыполнен на 104%, а это более чем 28 миллиардов в украинской валюте. Именно из этих денег будут предлагать выделить необходимую сумму на субсидии.

Обратите внимание! Шмыгаль сообщил, что уже 15 сентября правительство направит в парламент проект бюджета на 2022 год, параллельно подадут и изменения в смету на 2021 год.

В Украине – 3 миллиона субсидиантов

В Украине, рассказал премьер, около 3 миллионов субсидиантов. Недавно провели верификацию – через электронные реестры. Под верификацию с личным подтверждением попали 10 – 15% субсидиантов.

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