Денежные переводы в Украину: сколько поступило средств из-за границы за 2021 год
Источник:Национальный банк Украины
За 2021 год сумма частных денежных переводов в Украину составила около 15 миллардов долларов. Это на 25,4% больше, чем в прошлом.
Денежные переводы из-за границы
За 2021 год в Украину поступило почти 15,03 миллиарда долларов. Это на 25,4% больше, чем годом ранее, ведь в 2020 году общая сумма денежных переводов в Украину из-за границы составила 11 980 миллионов долларов.
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За декабрь из-за границы поступило чуть больше 1,34 миллиарда долларов. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. Напомним, что в декабре 2020 года поступило 1 193 миллионов долларов.
Деньги, которые переводили по неформальным каналам
За год, то есть за январь – декабрь 2021 года, по неформальным каналам в Украину было переведено 6,89 миллиарда долларов. Это почти на 2,32 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 2020 году сумма составляла чуть больше 4,57 миллиарда долларов.Напомним! В Нацбанке прогнозировали, что к концу 2021 года заробитчане могут перевести в Украину около 13 миллиардов долларов. Это на целых 8% больше, чем в предыдущем 2020 году.