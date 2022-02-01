Денежные переводы из-за границы

За 2021 год в Украину поступило почти 15,03 миллиарда долларов . Это на 25,4% больше, чем годом ранее, ведь в 2020 году общая сумма денежных переводов в Украину из-за границы составила 11 980 миллионов долларов.

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