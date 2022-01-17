Денежные переводы в Украину: сколько поступило средств в 2021 году

За период с января по ноябрь 2021 года сумма частных денежных переводов в Украину составляла почти 14 миллиардов долларов. Это на 29,06% больше, чем годом ранее.

Денежные переводы из-за границы

За январь – ноябрь 2021 года в Украину поступило 13,92 миллиарда долларов. Напомним, что за аналогичный период в прошлом году сумма переводов составила около 10,79 миллиарда долларов.

В ноябре 2021 года сумма составила 1,4 миллиарда долларов, что на 35,93% больше, чем год назад – почти 1,07 миллиарда долларов.

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Деньги, которые переводили по неформальным каналам

регулятор учитывал как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

За 11 месяцев 2021 года, то есть за январь – ноябрь, по неформальным каналам в Украину было переведено 6,57 миллиона долларов. Это почти на 2,42 миллиона больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 2020 году сумма составляла 4,15 миллиона долларов.

Сколько прогнозируемо должны были перевести заробитчане в 2021 году

В марте в Нацбанке прогнозировали, что к концу 2021 года заробитчане могут перевести в Украину около 13 миллиардов долларов. Это на целых 8% больше, чем в предыдущем 2020 году.

В 2020 году заробитчане перевели в Украину более 12 миллиардов долларов. Несмотря на карантин, по сравнению с 2019 годом, эта сумма выросла на 200 миллионов.

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