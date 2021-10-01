Денежные переводы в Украину: сколько уже поступило из-за рубежа
Источник:Национальный банк Украины
С начала 2021 года денежные переводы в Украину выросли на 20%. За январь — август из-за рубежа перевели почти 10 миллиардов долларов.
Денежные переводы в Украину
Объем частных переводов из-за границы:
- за август 2021 года – около 1,23 миллиарда долларов, за год они увеличились на 21,1%, чем годом ранее (более 1,01 миллиарда долларов);
- за январь – август 2021 года в Украину поступило 9,07 миллиарда долларов, что на 19,2% больше, чем годом ранее (7,61 миллиарда долларов).
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Объем неформальных переводов в Украину
В январе – августе 2021 года неформальными каналами в Украину было переведено около 3,82 миллиарда долларов, что на 871 миллион долларов больше, чем за этот же период годом ранее (почти 2,95 миллиарда долларов).
Какую сумму переводов прогнозируют в НБУ до конца года
В марте в Нацбанке прогнозировали, что к концу 2021 года заробитчане могут перевести в Украину около 13 миллиардов долларов. Это на целых 8% больше, чем в предыдущем 2020 году.
Предполагали, что объемы переводов вырастут из-за восстановления экономики в государствах, где больше всего работает украинцев. Повлияет на цифру и упрощение пересечения границ из-за смягчения карантина.
Сколько денег перечислили в 2020 году
В 2020 году гастарбайтеры перевели в Украину более 12 миллиардов долларов. Несмотря на карантин, по сравнению с 2019 годом, эта сумма выросла на 200 миллионов.
В 2019 году было 11,921 миллиарда.