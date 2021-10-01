Денежные переводы в Украину: сколько уже поступило из-за рубежа

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Объем неформальных переводов в Украину

В январе – августе 2021 года неформальными каналами в Украину было переведено около 3,82 миллиарда долларов, что на 871 миллион долларов больше, чем за этот же период годом ранее (почти 2,95 миллиарда долларов).

Какую сумму переводов прогнозируют в НБУ до конца года

В марте в Нацбанке прогнозировали, что к концу 2021 года заробитчане могут перевести в Украину около 13 миллиардов долларов. Это на целых 8% больше, чем в предыдущем 2020 году.

Предполагали, что объемы переводов вырастут из-за восстановления экономики в государствах, где больше всего работает украинцев. Повлияет на цифру и упрощение пересечения границ из-за смягчения карантина.

Сколько денег перечислили в 2020 году

В 2020 году гастарбайтеры перевели в Украину более 12 миллиардов долларов. Несмотря на карантин, по сравнению с 2019 годом, эта сумма выросла на 200 миллионов.

В 2019 году было 11,921 миллиарда.