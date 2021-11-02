Денежные переводы из-за границы

В сентябре сумма денежных переводов составила 1,26 миллиарда долларов, что на 23% больше, чем за аналогичный промежуток времени год назад.

За январь – сентябрь украинцы из-за рубежа в целом перечислили 10,33 миллиарда долларов.

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Объем официальных и неофициальных переводов за январь – сентябрь 2021 года:

официально – 5,9 миллиарда долларов;

неофициально – 4,3 миллиарда долларов.

Напомним, что в августе 2021 года украинцы перевели на родину около 1,23 миллиарда долларов, а за январь – август этого года поступило 9,07 миллиарда долларов.

Поэтому, учитывая данные Нацбанка, можем отметить, что украинцы, работающие за границей, увеличивают объем денежных переводов в Украину.

Как считали в НБУ : регулятор учитывал как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Какую сумму переводов прогнозируют в НБУ до конца 2021 года

В марте в Нацбанке прогнозировали, что к концу 2021 года заробитчане могут перевести в Украину около 13 миллиардов долларов. Это на целых 8% больше, чем в предыдущем 2020 году.

Предполагали, что объемы переводов вырастут из-за восстановления экономики в государствах, где больше всего работает украинцев. Повлияет на цифру и упрощение пересечения границ из-за смягчения карантина.