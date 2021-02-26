Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что за 2020 год с использованием систем перевода средств в пределах Украины было переведено более 250 миллиардов гривен, что в четверть больше, чем было в 2019 году. Также Нацбанк обнародовал статистику, рассказав не только как переводили средства украинцы, но и откуда и куда было отправлено всего.

Переводы средств в Украине

Нацбанк, с использованием систем перевода средств в пределах Украины перевел 255,2 миллиарда гривен, что составляет около 9 489,6 миллиона долларов и на 23,6% больше чем в 2019 году. Стоит отметить, что данная сумма была названа без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также неформальными каналами.

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Тенденция роста

В НБУ отметили, что тенденция роста суммы переводов в пределах Украины продолжается уже не первый год. В целом, сумма переводов средств в пределах Украины растет ежегодно, а тенденция роста выглядит следующим образом:

за 2017 год – на 21,4%,

за 2018 год – на 24,3%,

за 2019 год – на 38,6%.

В 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 гривны. К сравнению в 2019 году сумма была на уровне 314 гривен. Традиционно город Киев стал лидером среди переводов, ведь к нему следовало больше всего средств.

Переводы "с" и "в" Украине: системы переводов

Пресс-служба НБУ предоставила следующие цифры и статистику, проанализировав как росла сумма переводов в 2020 году и 2019 году.

В Украину

Всего в Украину было переведено за 2020 год 2697,4 миллиона долларов.

Рост суммы перевода – сумма выросла почти на 19% по сравнению с 2019 годом. Стоит отметить, что сумма переводов, отправленных в Украину через системы перевода средств, выросла впервые за последние четыре года.

– сумма выросла почти на 19% по сравнению с 2019 годом. Стоит отметить, что сумма переводов, отправленных в Украину через системы перевода средств, выросла впервые за последние четыре года. Средняя сумма одного перевода – выросла на 7,4%, а это с 366 до 393 доллара.

В Украину чаще всего передавали из-за рубежа с:

США

Италии

Израиля

Чаще всего деньги из-за рубежа направлялись в:

город Киев

Днепропетровскую область

Львовскую область

С Украины

Всего с Украины было переведено за 2020 год – 556,2 миллиона долларов.

Рост суммы перевода – сумма выросла почти на 40% по сравнению с 2019 годом.

– сумма выросла почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Средняя сумма одного перевода – выросла на 29,1%, а это с 402 долларов до 519 доллара.

За границу с Украины чаще всего переводили в:

Россию

Грузию

Азербайджан

За границу чаще всего деньги направлялись из:

города Киева

Днепропетровской области

Одесской области

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В то же время за последние четыре года соотношение между суммой средств, полученных в Украине и отправленных за ее пределы с использованием международных систем перевода средств, сократилось с 8,3 до 4,8 раза,

– говорит в сообщении НБУ.

Системы переводов средств

Среди внутригосударственных систем можно выделить тройку так называемых лидеров, которыми пользовались больше всего. Так более 78% переводов в пределах Украины состоялось с помощью следующих систем перевода средств:

NovaPay – платежная организация ООО "НоваПей",

Почтовый перевод – платежная организация ПАО "Укрпочта",

Финансовый мир – платежная организация ООО "Украинская платежная система".

С помощью вышеупомянутых систем были отправлены средства, как в Украину, так и из нее.

Переводы "с" и "в" Украину: традиционные и неформальные каналы

Всего за 2020 год объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил:

в Украину из-за границы – 12 121 миллиона долларов, где через системы перевода средств поступила примерно пятая часть от всей суммы.

из-за границы – 12 121 миллиона долларов, где через системы перевода средств поступила примерно пятая часть от всей суммы. с Украины за границу – 842 миллионы долларов, где через системы перевода средств отправлено почти две трети от всей суммы.

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