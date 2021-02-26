Денежные переводы в пределах Украины выросли на четверть: кто больше переводил "с" и "в" Украину
Пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что за 2020 год с использованием систем перевода средств в пределах Украины было переведено более 250 миллиардов гривен, что в четверть больше, чем было в 2019 году. Также Нацбанк обнародовал статистику, рассказав не только как переводили средства украинцы, но и откуда и куда было отправлено всего.
Источник:Национальный банк Украины
Переводы средств в Украине
Нацбанк, с использованием систем перевода средств в пределах Украины перевел 255,2 миллиарда гривен, что составляет около 9 489,6 миллиона долларов и на 23,6% больше чем в 2019 году. Стоит отметить, что данная сумма была названа без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также неформальными каналами.
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Тенденция роста
В НБУ отметили, что тенденция роста суммы переводов в пределах Украины продолжается уже не первый год. В целом, сумма переводов средств в пределах Украины растет ежегодно, а тенденция роста выглядит следующим образом:
- за 2017 год – на 21,4%,
- за 2018 год – на 24,3%,
- за 2019 год – на 38,6%.
В 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 гривны. К сравнению в 2019 году сумма была на уровне 314 гривен. Традиционно город Киев стал лидером среди переводов, ведь к нему следовало больше всего средств.
Переводы "с" и "в" Украине: системы переводов
Пресс-служба НБУ предоставила следующие цифры и статистику, проанализировав как росла сумма переводов в 2020 году и 2019 году.
В Украину
Всего в Украину было переведено за 2020 год 2697,4 миллиона долларов.
- Рост суммы перевода – сумма выросла почти на 19% по сравнению с 2019 годом. Стоит отметить, что сумма переводов, отправленных в Украину через системы перевода средств, выросла впервые за последние четыре года.
- Средняя сумма одного перевода – выросла на 7,4%, а это с 366 до 393 доллара.
В Украину чаще всего передавали из-за рубежа с:
- США
- Италии
- Израиля
Чаще всего деньги из-за рубежа направлялись в:
- город Киев
- Днепропетровскую область
- Львовскую область
С Украины
Всего с Украины было переведено за 2020 год – 556,2 миллиона долларов.
- Рост суммы перевода – сумма выросла почти на 40% по сравнению с 2019 годом.
- Средняя сумма одного перевода – выросла на 29,1%, а это с 402 долларов до 519 доллара.
За границу с Украины чаще всего переводили в:
- Россию
- Грузию
- Азербайджан
За границу чаще всего деньги направлялись из:
- города Киева
- Днепропетровской области
- Одесской области
Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В то же время за последние четыре года соотношение между суммой средств, полученных в Украине и отправленных за ее пределы с использованием международных систем перевода средств, сократилось с 8,3 до 4,8 раза,
– говорит в сообщении НБУ.
Системы переводов средств
Среди внутригосударственных систем можно выделить тройку так называемых лидеров, которыми пользовались больше всего. Так более 78% переводов в пределах Украины состоялось с помощью следующих систем перевода средств:
- NovaPay – платежная организация ООО "НоваПей",
- Почтовый перевод – платежная организация ПАО "Укрпочта",
- Финансовый мир – платежная организация ООО "Украинская платежная система".
С помощью вышеупомянутых систем были отправлены средства, как в Украину, так и из нее.
Переводы "с" и "в" Украину: традиционные и неформальные каналы
Всего за 2020 год объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил:
- в Украину из-за границы – 12 121 миллиона долларов, где через системы перевода средств поступила примерно пятая часть от всей суммы.
- с Украины за границу – 842 миллионы долларов, где через системы перевода средств отправлено почти две трети от всей суммы.
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