Денег на 500 гривен за бустер в бюджете пока нет, – Марченко

Денег на выплату 500 гривен гражданам, которые вакцинируются бустерной дозой от COVID-19, в бюджете пока не хватает. При этом необходимости вносить туда изменения пока нет.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. Украинцы делают прививки постепенно, поэтому это откладывает решение проблемы на год.

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По словам Марченко, сейчас государство выплатило по тысяче гривен за вакцинацию примерно 7,7 миллиона граждан.

Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиардов (заложенных в бюджете на программу "еПоддержка" – 24 канал) не хватит,

– отметил министр.

Однако даже несмотря на это, пока нет необходимости вносить изменения в бюджет на 2022 год. Все из-за того, что украинцы будут делать бустерные дозы постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, поэтому пойдет не раньше июня – июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", – добавил Марченко.

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Что этому предшествовало

Владимир Зеленский 24 января анонсировал расширение программы выплат за прививки от коронавируса.

Украинцам, которые вакцинируются бустерной дозой против COVID-19, пообещали выплатить помощь от государства – 500 гривен.

COVID-сертификат о получении бустера можно будет сформировать в приложении "Дия". В Минцифре заявили, что он может появиться уже в ближайшее время.



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

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