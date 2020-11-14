Оформить декретный отпуск в 2021 году может мама, папа или кто-либо из семьи ребенка. Как это сделать и какими будут размеры выплат для работающих женщин, безработных и ФЛП, читайте на Экономика 24.

Как оформить декретный отпуск

Прежде всего нужно получить медицинское заключение у врача, которое станет основанием для того, чтобы уйти в отпуск. Такое заключение нужно предоставить работодателю, если женщина работает, сообщает 24 канал.

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Несколько сложнее оформить декретный отпуск будущей маме, которая оформлена ФЛП. Для этого, кроме больничного листа, подтверждающего нетрудоспособность в связи с выходом в декрет, нужно еще:

Получить в налоговой справку об уплате ЕСВ: важно, чтобы не было задолженности.

Открыть банковский счет для декретных выплат.

Предоставить все документы в Фонд соцстрахования по временной нетрудоспособности.

Женщины, которые не работают или учатся, должны обратиться с заявлением в региональное отделение труда и социальной защиты. Туда же нужно добавить справку с места учебы, службы, центра занятости или ликвидационной комиссии.



Уйти в декретный отпуск может любой из семьи / Pexels

Оформить декретный отпуск может не только мама младенца, но и любой из родственников: отец ребенка, бабушка, дедушка, тетя, дядя.

Родственники должны предоставить документы своему работодателю:

заявление о предоставлении отпуска;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку, которая свидетельствует о том, что мать ребенка приступила к работе в условиях полного рабочего времени, до окончания отпуска по уходу за ребенком (выдается такая справка по месту работы);

документ, подтверждающий родственные связи (по возможности).

Как долго длится декретный отпуск

Декретный отпуск состоит из двух частей: до родов и после. Первый отпуск длится 70 дней. То есть на 32 неделе беременности женщины уже могут идти в отпуск.

Стандартно со дня родов женщине оплачивают еще 56 дней отпуска. То есть в целом декретный отпуск длится 126 дней.

Но при особых обстоятельствах отпуск может длиться дольше. Если женщина родила двойню или больше детей, то может рассчитывать на 70 дней отпуска, то есть на 2 недели дольше, чем другие мамы. Так же и женщины, которые имели тяжелые роды (кесарево сечение или другие осложнения), имеют 70 дней отпуска после родов, то есть всего 140 дней.

Женщины, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

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По окончании этого срока женщина имеет право продлить декрет, то есть получить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Такое же право имеют и другие родственники. Можно разделять: например, первые 1,5 года в декретном отпуске мама ребенка, а последующие 1,5 года отпуск берет отец младенца.

Важно, что продолжительность пребывания в декретном отпуске засчитывается в трудовой стаж.

Размер декретных выплат

На декретный отпуск, а также на выплаты по нему, могут рассчитывать любые матери, независимо от возраста и социального статуса. Поэтому не только женщины, которые работают, могут его оформить.

Декретные выплаты для женщин, которые работают

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы (обратите внимание – официального дохода). Рассчитывают сколько женщина заработала за последние 12 месяцев и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет платой за один день декретного отпуска.

Разберем на примере. Средняя зарплата женщины за последний год – 11 тысяч гривен. В 2020 году количество рабочих дней – 251 день. Поэтому суммируем зарплату за 12 месяцев и делим на 251. Получается 526 гривен в день. Поэтому такая женщина получит чуть больше 66 тысяч гривен за время своего декретного отпуска.

Закон предусматривает максимальные и минимальные декретные выплаты. Максимальный размер пособия за месяц 15 минимальных зарплат. В 2021 году это будет 90 тысяч гривен. Минимальный размер пособия – это минимальная зарплата, то есть 6 тысяч в 2021 году.

Декретные выплаты для женщин-ФЛП

Женщины-ФЛП тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. У них также размер выплат зависит от дохода и они могут получить 100% от своей средней зарплаты за последние 12 месяцев. При этом минимальные и максимальные суммы такие же: от 6 до 90 тысяч гривен в месяц.



Уйти в декретный отпуск может любая женщина / Pexels

Женщины, которые не работают

Если женщина нетрудоустроена официально или не является ФЛП, то все равно может получить декретные выплаты. Это касается таких женщин:

женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные;

женщины, которые учатся;

женщины, которые служат в органах СБУ, ВСУ, органах полиции, других учреждениях гражданской защиты;

которые были уволены в связи с ликвидацией учреждения, предприятия, организации;

женщины, которые не работают.

Правда, размер выплат для них будет ниже. Они могут получить от 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Мы посчитали каким будет размер помощи в следующем году.

Размер минимальной декретной помощи:

С 1 декабря 2020 года – 2383 гривны;

С 1 июля 2021 года – 2635 гривен;

С 1 декабря 2021 года – 2749 гривен.

Как подсчитали в Фонде соцстрахования средний размер выплат за отпуск по беременности или роды составляет 280 гривен. Это на 14,5% больше, чем в начале года.

Другие соцвыплаты на ребенка

Кроме декретных выплат, женщины получают финансовую помощь после рождения ребенка в размере 41 280 гривен: 10 320 гривен сразу и еще по 860 гривен ежемесячно в течение 3 лет. А также пакет малыша стоимостью 5 тысяч гривен. Подробнее читайте в материале Соцвыплаты на детей в 2021: что изменится в следующем году.