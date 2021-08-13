Предпринимательницы, которые ежемесячно уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ), имеют право на получение больничных и декретных выплат из Фонда социального страхования Украины.

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Размер помощи ФЛП

Размер пособия зависит от количества дней отпуска и размера ЕСВ, который платила женщина-ФЛП, объясняют в єМалятко. Чем больше была сумма ЕСВ, тем больше будет помощь декретных выплат.

Но большинство ФЛП независимо от дохода платят минимальный ЕСВ, сейчас это 1 320 гривен в месяц. Из-за этого они могут рассчитывать лишь на минимальные выплаты по декрету.

По подсчетам 24 канала:

женщина-ФЛП, которая выйдет в декрет до 1 декабря 2021 года, может рассчитывать минимум на 24 835 гривен за весь период декрета;

за весь период декрета; тем, кто выйдет в декрет в декабре и позже – выплатят минимум 26 906 гривен.



Женщины-ФЛП обычно получают самые низкие выплаты / Фото Unsplash

Как сообщает Фонд соцстрахования, женщины в декрете получают всю сумму на карточку одним платежом.

Как посчитать декретные выплаты ФЛП Если вы женщина-ФЛП и платите минимальный ЕСВ, то нужно рассчитать декретные выплаты на основе минимальной зарплаты, которая действует в месяц, когда начинается декретный отпуск. В течение августа – ноября 2021 года – это 197,11 гривны за один календарный день декрета (6 тысяч гривен минимальной зарплаты / 30,44 – среднее количество дней в месяце). С декабря минималка растет до 6 500 гривен, поэтому минимальная помощь за день – 213,54 гривны.

Обратите внимание, что ФЛП 1 и 2 группы освобождаются от уплаты единого налога на время декрета. ФЛП 3 группы его не должны уплачивать, если не имеют дохода.

Как долго длится декретный отпуск

Декретный отпуск состоит из двух частей: до родов и после. Первый отпуск длится 70 дней. То есть на 32 неделе беременности женщины уже могут уходить в отпуск.

Стандартно со дня родов женщине оплачивают еще 56 дней отпуска. То есть в целом декретный отпуск длится 126 дней.

Но при особых обстоятельствах отпуск может длиться дольше. Если женщина родила двойню или больше детей, то может рассчитывать на 70 дней отпуска, то есть на 2 недели дольше, чем другие мамы. Так же и женщины, которые имели тяжелые роды (кесарево сечение или другие осложнения), имеют 70 дней отпуска после родов, то есть всего 140 дней.



При рождении 2 и более детей оплачиваемый отпуск продлевается / Фото Pixabay

Женщины, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Важно, что продолжительность пребывания в декретном отпуске засчитывается в трудовой стаж.

Как ФЛП уйти в декретный отпуск

Оформить декретный отпуск будущей маме, которая является ФЛП, несколько сложнее, чем наемной работнице. Для этого нужно осуществить ряд бюрократических шагов:

Получить больничный лист, подтверждающий нетрудоспособность в связи с выходом в декрет. Его выдают с 30 недели беременности (то есть уже на восьмом месяце беременности).

Заполнить заявление-расчет, в котором исчислена сумма декретных. Если не уверены в своих расчетах, можно обратиться за помощью в Фонд соцстрахования при подаче документов.

Взять справку об уплате ЕСВ за последние 12 месяцев в налоговой или в кабинете налогоплательщика. Обратите внимание, что предпринимательницы с задолженностью по уплате ЕСВ не могут рассчитывать на декретные выплаты.

Необходимо открыть счет ФЛП в банке для получения социальных выплат. Именно туда поступят средства.

Подготовить паспорт, налоговый номер, трудовую книжку (при наличии) и выписку из Единого государственного реестра.

Напоследок нужно самостоятельно предоставить эти документы и реквизиты счета Фонду соцстрахования по временной нетрудоспособности.

Другие виды помощи матерям

Кроме декретных выплат, женщины получают финансовую помощь при рождении ребенка в размере 41 280 гривен: 10 320 гривен сразу и еще по 860 гривен ежемесячно в течение 3 лет. К слову, с 2022 года эта помощь может вырасти до 50 тысяч гривен. Соответствующие изменения предлагаются законопроектом № 5585.



Пакет малыша нельзя заменить на деньги / Фото Слово і Діло

Также матери в роддоме получают пакет малыша, куда входят одежда, подгузники и другие средства гигиены. В целом его стоимость – три прожиточных минимума для детей до 6 лет. В августе это 6 039 гривен, а с 1 декабря – 6 300 гривен.

Налоги ФЛП вырастут

Согласно бюджетной декларации 2022 – 2024 годов, в начале следующего года украинцы будут получать минимальную зарплату в размере 6 500 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет – 2 481 гривна.

На основе этих данных мы рассчитали что и налоги для ФЛП вырастут:

Размер ЕСВ для всех групп будет 1 430 гривен вместо 1 320 гривен, которые платятся сейчас.

1 группа ФЛП будет платить 248 гривен 10 копеек единого налога, 2 группа – 1 300 гривен, а 3 группа – 5% от дохода.

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Сколько будут платить ФЛП в 2022 году / Инфографика 24 канала