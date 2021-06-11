Высокие процентные ставки по кредитам, которые действовали в Украине последние годы, делали невыгодной покупку автомобилей в рассрочку. Однако ситуация меняется к лучшему, и благодаря совместным программам надежных банков, автомобильных дистрибьюторов и страховых компаний автокредиты стали более доступными. Более того, при наличии у покупателя всего 10% суммы от полной стоимости автомобиля кредит может быть практически беспроцентным!

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При покупке новых автомобилей Hyundai действует эксклюзивная программа Hyundai Finance, которая распространяется на все автомобили марки, в том числе новинку Hyundai TUCSON hybrid.

По оценкам независимых экспертов, Hyundai Finance – один из самых удобных и выгодных финансовых инструментов приобретения автомобилей в кредит на украинском рынке.

Программа Hyundai Finance предоставляет покупателям автомобилей выбор во многих нюансах. Например, она работает с пятью надежными банками – государственными "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также коммерческими "ОТП банк", "Кредобанк" и "Глобус Банк". Соответственно, с каждым банком работает аккредитованная страховая компания, ведь страхование КАСКО и "автогражданки" при кредитовании авто обязательны.



Интерьер Hyundai TUCSON hybrid / Фото Hyundai

В зависимости от наличия определенной суммы средств покупатель инновационного Hyundai TUCSON hybrid может выбрать как сумму первого взноса, так и время, за которое он оплатит остаток стоимости автомобиля. Это может быть срок от одного до семи лет. При этом процентная ставка в течение всего периода кредитования не может быть изменена.

Никто не запрещает и раньше погасить задолженность. Еще одна особенность Hyundai Finance – отсутствие начальной комиссии при открытии кредита, которая существенно влияет на финальную сумму оплаты за авто. Также отсутствуют любые дополнительные ежемесячные платежи в любом варианте кредитования нового Hyundai TUCSON hybrid.

А теперь самое интересное – при определенных условиях при покупке нового Hyundai переплаты за кредит практически не будет! Например, по условиям "Hyundai Finance 0%" с государственными банками процентную ставку кредитования 0,01% можно получить на период до 36 месяцев при авансе всего 10%!



Hyundai TUCSON hybrid / Фото Hyundai

Некоторые банки не требуют справку о доходах, если первый платеж составляет от 30% (Укргазбанк) от цены авто. А стоимость страхования КАСКО при выплате в кредит составляет всего от 5,99% (при франшизе 0,5%) от оценочной стоимости машины – такие выгодные условия на рынке еще стоит поискать! Страховой платеж КАСКО можно включить в тело кредита.

Подобные условия кредитования недоступны для автомобилей других брендов. А для того, чтобы оформить документы, нет нужды ездить в банк – это можно сделать онлайн или в автосалоне Hyundai при выборе автомобиля.

В любом случае, изучив несколько условий Hyundai Finance от разных банков, можно найти тот вариант, который подходит именно вам. И ездить на мощном и современном Hyundai TUCSON hybrid, который все будут провожать взглядом, а платить ежемесячно только те деньги, которые не будут обременительными для семейного бюджета. А самое главное – не переплачивать за кредит!